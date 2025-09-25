Nasser Al-Khelaifi - Ousmane Dembélé

Manu Petit rejoint le syndicat des joueurs du PSG

PSG25 sept. , 22:30
parAlexis Rose
Touché par une cascade de blessures depuis le début de l’exercice 2025-2026, le Paris Saint-Germain paye simplement une mauvaise gestion de l’intersaison, selon Manu Petit.
Ce lundi soir, alors que le club de la capitale affrontait l’OM pour le premier Classique de la saison en Ligue 1, plusieurs cadres de l’effectif de Luis Enrique étaient présents à la cérémonie du Ballon d’Or. S’ils ont bien fait de choisir cette soirée à Paris, qui a vu Ousmane Dembélé remporter le célèbre trophée, plutôt que d’assister à la première défaite de Paris cette saison à Marseille (0-1), les joueurs en question ont un point commun : ils sont tous blessés.
Que ce soit Dembélé, Désiré Doué ou Joao Neves, ils sont tous actuellement à l’infirmerie pour des blessures plus ou moins graves. La faute à une saison dernière à rallonge lors de laquelle le PSG a tout gagné, y compris la Ligue des Champions, en tirant trop sur la corde des éléments centraux de l’effectif de Luis Enrique. C’est en tout cas l’avis de Manu Petit, qui pense que la direction de Paris a mal géré la période estivale de ses joueurs en ne leur laissant pas assez de repos.
« Je suis très étonné de la gestion des joueurs »
- Manu Petit
« J'ai trouvé la gestion de l'effectif de Luis Enrique et son staff exceptionnelle la saison dernière, mais depuis la Coupe du Monde des clubs, je suis très étonné de la gestion des joueurs. Quand tu fais plus de 60 matchs dans la saison, que tu pars en vacances mi-juillet, en sachant que le championnat reprend mi-août, que tu proposes une semaine de vacances pour la réathlétisation, ce n’est pas assez. Ils sont rentrés au bout d’une dizaine de jours… Ils auraient dû leur donner 3 semaines de vacances minimum. Ils auraient pu commencer la L1 en se donnant une marge. Tu fais revenir tes joueurs pour gagner une Supercoupe d’Europe ? Ça va à l’encontre de toute la logique qui veut que les joueurs prennent du temps pour se régénérer physiquement et mentalement. La Supercoupe n’est pas plus importante que la saison. Les dirigeants du PSG se sont trompés cet été, mais aussi de l’équipe de France derrière… Ces deux mauvaises gestions ajoutées font que les joueurs qui ont été extrêmement sollicités pètent sur blessure… », a lâché le consultant de RMC, qui estime donc que le PSG peut pourrir sa saison à cause des blessures…

