PSG : Luis Campos veut Jonathan David

Désormais en concurrence frontale avec Randal Kolo Muani, Jonathan David ne souhaite pas rester à la Juventus. En Italie, certains journalistes envoient l'international canadien au Paris Saint-Germain.

TuttoMercato. Auteur d'un bon Mondial avec le Canada, Jonathan David revient à la Juventus avec le sentiment du devoir accompli. Mais l'attaquant de 26 ans sait qu'un an après sa signature avec le club de Turin, après avoir quitté librement le LOSC, il ne sera plus le numéro 1 dans la hiérarchie. En effet, après de longues négociations, la Juve et le Paris Saint-Germain ont fini par trouver un accord pour le transfert définitif de Randal Kolo Muani . Et c'est désormais l'attaquant international français qui va mener l'attaque du club italien, Luciano Spalletti ayant convaincu ses dirigeants de dépenser près de 50 millions d'euros (38ME+12ME de bonus) pour convaincre le PSG de lâcher son joueur. Promis à un avenir compliqué chez les Bianconeri, Jonathan David pourrait faire le chemin inverse, explique Giacomo Iacobellis, journaliste de

Luis Campos à la manoeuvre pour Jonathan David

Jonathan David est sur les rangs pour rejoindre le PSG après avoir perdu du terrain à Turin suite à l'arrivée de Kolo Muani. Luis Campos fait pression pour le faire venir à Paris », révèle Giacomo Iacobellis. Sachant que l'ancien joueur du LOSC a encore quatre ans de contrat avec le club de Serie A, et que son salaire est colossal puisqu'il gagne près de 11 millions d'euros, on voit difficilement comment un accord va être trouvé. Mais au moment où l'on évoque le transfert de Zion Suzuki au Paris Saint-Germain et un prêt immédiat du gardien de but international japonais à la Juventus, on peut imaginer que Jonathan Davis soit intégré dans une opération. Ce n'est pas la première fois que ce scénario est évoqué pour le joueur canadien , mais notre confrère italien en remet une couche ce lundi. «», révèle Giacomo Iacobellis. Sachant que l'ancien joueur du LOSC a encore quatre ans de contrat avec le club de Serie A, et que son salaire est colossal puisqu'il gagne près de 11 millions d'euros, on voit difficilement comment un accord va être trouvé. Mais au moment où l'on évoque le transfert de Zion Suzuki au Paris Saint-Germain et un prêt immédiat du gardien de but international japonais à la Juventus, on peut imaginer que Jonathan Davis soit intégré dans une opération.

Reste à savoir ce que fera Luis Enrique avec autant d'attaquants dans son effectif, Mika Godts étant proche de rejoindre le PSG en provenance de l'Ajax Amsterdam. Pour rappel, ces dernières semaines, le prêt de Jonathan David à l'Olympique de Marseille avait été évoqué, même si l'OM ne peut pas payer plus de 15% du salaire de l'attaquant international canadien.