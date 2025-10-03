Trois clubs, dont le PSG, s’unissent contre le Bayern

Les qualités et le profil de Michael Olise plaisent beaucoup au PSG. Mais pas seulement. Le Bayern se prépare à souffrir face aux arguments des différents prétendants.

Les absences n’ont aucun effet sur le rendement du PSG . S’il y a bien eu un match perdu à Marseille dans des conditions particulières, les joueurs de Luis Enrique ont impressionné à Barcelone ce mercredi, s’imposant 2-1 en donnant la part belle à leur jeunesse et leur insouciance. Faut-il pour autant oublier l’effectif offensif qui semble très juste si jamais les matchs s’enchainent avec aussi peu de choix pour l’entraineur espagnol ?

L’idée de recruter un élément de poids dans ce secteur est en tout cas toujours évoquée. Et ces dernières heures, le nom de Michael Olise a été dévoile. En raison de sa forme actuelle, de son talent, de son statut d’international français et de sa capacité technique lui permettant d’être capable d’intégrer la formation parisienne. Le Bayern n’a aucune intention de vendre son talent français, acheté 55 ME à Crystal Palace il y a un an de cela. Aujourd’hui, sa valeur est presque proche des 100 millions d’euros, signe de sa progression et sa facilité à faire la différence dans certains matchs.

Le Bayern bombe donc le torse pour conserver Olise, mais selon la presse anglaise, le forcing va commencer au début de l’année 2026 pour faire craquer le club bavarois. Il viendra de trois clubs : le PSG, Chelsea et Liverpool. Chacun avec ses arguments, puisque Paris met en avant l’intégration des espoirs et sa réussite sportive, Liverpool possède le prestige, les titres et une montée en puissance en Premier League, tandis que Chelsea compte mettre des moyens financiers hors normes pour le séduire.

Une terrible triple attaque qui pourrait bien faire plier le joueur, pour le moment très bien au Bayern Munich mais qui sait que la musique peut très vite changer s’il décide de céder aux sirènes des autres grands d’Europe. Et c'est légitimement la grande crainte des dirigeants allemands.