Gonçalo Ramos

PSG : Ramos prend la confiance, Mbappé le calme

PSG02 oct. , 20:00
parQuentin Mallet
Remplaçant et buteur héroïque sur la pelouse de Montjuic, Gonçalo Ramos a permis au Paris Saint-Germain de l'emporter face au FC Barcelone. Un but qui va le mettre très en confiance, même s'il avoue être encore loin du niveau de Kylian Mbappé ou Harry Kane.
Le Paris Saint-Germain a frappé un très gros coup en l'emportant face au FC Barcelone à Montjuic. Pas du tout favoris au coup d'envoi à cause du très grand nombre d'absences de leurs stars, les Parisiens ont finalement réussi à déjouer la formation de Hansi Flick grâce à un collectif extrêmement bien huilé. Remplaçant au coup d'envoi de la rencontre, Gonçalo Ramos a une nouvelle fois prouvé qu'il était bien meilleur lorsqu'il commençait ses matchs sur le banc. 

Entré en jeu à moins de 20 minutes de la fin du match pour remplacer un Fabian Ruiz touché, il était à la réception d'un centre de Achraf Hakimi pour marquer le deuxième but parisien de la soirée, synonyme de victoire. A l'issue de la rencontre, il a avoué être de plus en plus en confiance, même s'il est conscient que ses stats sont relatives face aux monstres que sont Kylian Mbappé et Harry Kane.

Gonçalo Ramos l'assume, il est moins fort que Mbappé et Kane

« Cette victoire ? C’est le travail de toute l’équipe, la mentalité, tout le monde donne toujours le maximum pour attaquer et pour défendre. Un début de saison moyen à titre individuel ? Si tu regardes les statistiques de Kylian Mbappé et Harry Kane, oui, c’est moyen (sourire). Mais je pense que trois buts, dont deux en C1, ce n’est pas mal. Pour un attaquant, c’est toujours bien de marquer. Cette victoire est aussi importante que la victoire face à l’Atalanta (4-0) et que le prochain match. Il n’y avait que trois points en jeu. Ce n’était ni une demie ni une finale. C’est toujours important et c’est dur de jouer ici, mais ce n’était qu'un match à six points. Les mots de Pedri ? On est champions d’Europe. Je n’ai que ça à dire. Si tu es meilleur, tu dois le montrer sur le terrain, pas le dire », a lancé Gonçalo Ramos en zone mixte après le match. Il faut dire que les deux joueurs qu'il cite ont déjà respectivement inscrit 13 et 17 buts en club depuis le début de la saison.
Une confiance qui grandit de plus en plus au même titre que son temps de jeu, lui qui profite des nombreuses absences en attaque pour grappiller des minutes. Reste à savoir si cela sera suffisant pour montrer à Luis Enrique qu'il peut définitivement s'imposer en tant que titulaire. Mais ça, ce n'est pas encore gagné.
