Un joueur du PSG a perdu gros face au Barça

Malgré la victoire sur le terrain du FC Barcelone (2-1) mercredi en Ligue des Champions, certains joueurs du Paris Saint-Germain n’ont pas forcément tiré leur épingle du jeu. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery qui, selon la presse espagnole, a perdu gros après sa contre-performance en Catalogne.

L’absence de Warren Zaïre-Emery dans la liste de Didier Deschamps n’a surpris personne. Depuis sa non-convocation lors du précédent rassemblement, le milieu du Paris Saint-Germain n’a pas récupéré le niveau qui l’avait rapidement mené en équipe de France. Le titi parisien tenait pourtant l’occasion idéale pour se montrer à son avantage mercredi. L’habituel titulaire João Neves n’étant pas à 100%, le Français a pu débuter le choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Mais le jeune talent de 19 ans n’a pas saisi l’opportunité.

Pire, sa contre-performance a même choqué en Espagne où l’on juge Warren Zaïre-Emery désormais méconnaissable. « Le jeune Français n'a pas progressé comme prévu et, même s'il garde des qualités physiques impressionnantes, avec le ballon aux pieds il est loin de ce dont un club comme le Paris Saint-Germain a besoin, écrit le média Don Balon. Son manque de qualité technique quand il n'y a pas d'espace pour courir en fait un joueur prévisible et, dans beaucoup de matchs, sans importance. »

Malheureusement pour l’international tricolore, Luis Enrique n’est peut-être pas loin de partager cet avis. D’après nos confrères, l’entraîneur parisien a décidé de ne plus titulariser Warren Zaïre-Emery lors des grands matchs. Le technicien le juge incapable de contrôler le jeu et ne le considère plus comme un joueur important pour l’avenir du Paris Saint-Germain. L’information de nos confrères espagnols est évidemment à prendre avec précaution. Mais Luis Enrique n’a pas attendu la rencontre de mercredi pour s’apercevoir que le rendement de son joueur est devenu insuffisant.