ICONSPORT_272593_0001
Luis Enrique

Un joueur du PSG a perdu gros face au Barça

PSG02 oct. , 21:40
parEric Bethsy
0
Malgré la victoire sur le terrain du FC Barcelone (2-1) mercredi en Ligue des Champions, certains joueurs du Paris Saint-Germain n’ont pas forcément tiré leur épingle du jeu. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery qui, selon la presse espagnole, a perdu gros après sa contre-performance en Catalogne.
L’absence de Warren Zaïre-Emery dans la liste de Didier Deschamps n’a surpris personne. Depuis sa non-convocation lors du précédent rassemblement, le milieu du Paris Saint-Germain n’a pas récupéré le niveau qui l’avait rapidement mené en équipe de France. Le titi parisien tenait pourtant l’occasion idéale pour se montrer à son avantage mercredi. L’habituel titulaire João Neves n’étant pas à 100%, le Français a pu débuter le choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Mais le jeune talent de 19 ans n’a pas saisi l’opportunité.
Pire, sa contre-performance a même choqué en Espagne où l’on juge Warren Zaïre-Emery désormais méconnaissable. « Le jeune Français n'a pas progressé comme prévu et, même s'il garde des qualités physiques impressionnantes, avec le ballon aux pieds il est loin de ce dont un club comme le Paris Saint-Germain a besoin, écrit le média Don Balon. Son manque de qualité technique quand il n'y a pas d'espace pour courir en fait un joueur prévisible et, dans beaucoup de matchs, sans importance. »

Derniers commentaires

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Incroyable. Et c'est pas moi qui aurait misé sur Ozer pour accomplir cet exploit tant il me parait (à tort ?) friable. "dans le jeu"

EdF : Deschamps a snobé Pavard, mérité ou pas ?

Le seul a chialer son complexe est toi ici

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Si notre numéro 9 se met à planter, mais où va le monde ? :D

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Bravo au LOSC, et allez l'OL et Strasbourg.

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Il est à noter qu'avec ce but Satriano vient d'augmenter son total de but en carrière de presque 12% 🤓

