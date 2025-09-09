Foot01 change, comment récupérer son compte de commentaires Disqus

Vous l'avez constaté, Foot01.com a procédé à un changement de version, dont nous espérons qu'il vous conviendra.

Nous avons décidé de modifier le système de commentaires jusqu'à maintenant basé sur Disqus, une société américaine.

Mais cette modification vous oblige à faire une petite manipulation pour transférer et récupérer votre compte.

Pour cela, il faut entrer un message dans la zone de commentaire (peu importe le message), et cliquer sur "Publier".

Une fenêtre s'ouvrira et vous permettra de récupérer votre compte Disqus via votre email et de changer de mot de passe.