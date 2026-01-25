Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

Le PSG va bien payer un montant supérieur à celui de la clause libératoire pour s'offrir Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. La raison est surtout politique.
Pourvoir payer un joueur 6 millions d’euros en toute légalité et sans avoir à discuter avec son club, ou verser 8 millions d’euros en négociant et en perdant des semaines, le PSG
a fait son choix. Mundo Deportivo annonce ce dimanche qu’un accord à un prix plus élevé que sa clause libératoire a été trouvé entre le PSG et le FC Barcelone
pour le transfert de Dro Fernandez. Le jeune milieu de terrain est un grand espoir de la Masia, le centre de formation du club catalan. A ce titre, il avait déjà joué quelques matchs avec l’équipe première du Barça et faisait partie des éléments pour qui l’avenir était annoncé comme brillant.
Le Barça vexé de perdre Dro Fernandez
Mais à six mois de la fin de son contrat, il s’est laissé convaincre par Luis Enrique de tenter sa chance au PSG. La raison sportive est simple. Le milieu de terrain d’origine philippine a estimé que son horizon était plus bouché à Barcelone qu’à Paris, où malgré la qualité des titulaires, la concurrence n’est pas si énorme à ce poste derrière. Le FC Barcelone
, à l’image des déclarations de son entraineur Hansi Flick, l’a très mal pris et a évoqué l’une de ses plus grandes déceptions de sa carrière d’entraîneur.
Ces derniers mois, le PSG s’est rapproché du Barça sur le plan des relations, loin de l’époque où cela se battait pour des joueurs comme Marco Verratti, Neymar et bien sûr Lionel Messi. Le président Joan Laporta a déclaré sa flamme au travail effectué par Nasser Al-Khelaïfi, et a annoncé avoir renoncé à intégrer la Super League, l’un des grands objectifs du président qatari.
Mundo Deportivo annonce ainsi que, pour faire passer la pilule et paraitre grand seigneur, le PSG va payer 2 ME de plus que la clause libératoire prévue. Il y a aussi une raison fiscale à cela, l’Espagne obligeant les joueurs à payer leur propre clause libératoire, ce qui aurait forcé Dro à payer une imposition forte sur cela, mais cela n’a gêné personne quand Neymar a du le faire, via le PSG bien évidemment. Le média espagnol souligne que, si Paris surpaye le joueur, c’est bien un signe de réchauffement entre les deux clubs, et « une volonté de faire un geste financier bien au-delà d’un transfert ». Un geste qui permet au FC Barcelone
de sauver les meubles, même si ces 2 ME supplémentaires ne vont pas changer la santé économique du club catalan. Symboliquement, la démarche est toutefois très parlante sur la relation entre les deux clubs.