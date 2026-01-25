ICONSPORT_272511_0062

Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

PSG25 janv. , 8:02
parGuillaume Conte
2
Le PSG va bien payer un montant supérieur à celui de la clause libératoire pour s'offrir Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. La raison est surtout politique.
Pourvoir payer un joueur 6 millions d’euros en toute légalité et sans avoir à discuter avec son club, ou verser 8 millions d’euros en négociant et en perdant des semaines, le PSG a fait son choix. Mundo Deportivo annonce ce dimanche qu’un accord à un prix plus élevé que sa clause libératoire a été trouvé entre le PSG et le FC Barcelone pour le transfert de Dro Fernandez. Le jeune milieu de terrain est un grand espoir de la Masia, le centre de formation du club catalan. A ce titre, il avait déjà joué quelques matchs avec l’équipe première du Barça et faisait partie des éléments pour qui l’avenir était annoncé comme brillant.

Le Barça vexé de perdre Dro Fernandez

Mais à six mois de la fin de son contrat, il s’est laissé convaincre par Luis Enrique de tenter sa chance au PSG. La raison sportive est simple. Le milieu de terrain d’origine philippine a estimé que son horizon était plus bouché à Barcelone qu’à Paris, où malgré la qualité des titulaires, la concurrence n’est pas si énorme à ce poste derrière. Le FC Barcelone, à l’image des déclarations de son entraineur Hansi Flick, l’a très mal pris et a évoqué l’une de ses plus grandes déceptions de sa carrière d’entraîneur.
Ces derniers mois, le PSG s’est rapproché du Barça sur le plan des relations, loin de l’époque où cela se battait pour des joueurs comme Marco Verratti, Neymar et bien sûr Lionel Messi. Le président Joan Laporta a déclaré sa flamme au travail effectué par Nasser Al-Khelaïfi, et a annoncé avoir renoncé à intégrer la Super League, l’un des grands objectifs du président qatari.
Mundo Deportivo annonce ainsi que, pour faire passer la pilule et paraitre grand seigneur, le PSG va payer 2 ME de plus que la clause libératoire prévue. Il y a aussi une raison fiscale à cela, l’Espagne obligeant les joueurs à payer leur propre clause libératoire, ce qui aurait forcé Dro à payer une imposition forte sur cela, mais cela n’a gêné personne quand Neymar a du le faire, via le PSG bien évidemment. Le média espagnol souligne que, si Paris surpaye le joueur, c’est bien un signe de réchauffement entre les deux clubs, et « une volonté de faire un geste financier bien au-delà d’un transfert ». Un geste qui permet au FC Barcelone de sauver les meubles, même si ces 2 ME supplémentaires ne vont pas changer la santé économique du club catalan. Symboliquement, la démarche est toutefois très parlante sur la relation entre les deux clubs.

Lire aussi

PSG : Luis Campos va faire signer des joueurs « assez chers »PSG : Luis Campos va faire signer des joueurs « assez chers »
Luis Enrique l'appelle, il dit oui au PSG sans hésiterLuis Enrique l'appelle, il dit oui au PSG sans hésiter
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_283220_0047
OM

L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie

ICONSPORT_282026_0109
PSG

Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

ICONSPORT_282097_0406
OL

OL : La grosse vente arrive, ça sera le dernier jour !

ICONSPORT_282664_0006
ASSE

ASSE : La terrible excuse d'Horneland à Reims

Fil Info

25 janv. , 11:00
L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie
25 janv. , 10:30
Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore
25 janv. , 10:00
OL : La grosse vente arrive, ça sera le dernier jour !
25 janv. , 9:40
ASSE : La terrible excuse d'Horneland à Reims
25 janv. , 9:20
Amine Gouiri, c'est bien un flop pour l'OM
25 janv. , 9:00
Real Madrid : Mbappé humilie Brahim Diaz et s'explique
25 janv. , 8:40
OL : « Un type qui va se barrer », le cas Endrick le rend fou
25 janv. , 8:20
OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Derniers commentaires

Chelsea et Aston Villa s'arrachent une pépite du PSG

Mbaye est tres jeune et il a la confiance de L.E ,pourquoi partirait il? il faut un peu de patience et renouveler les matches de tres haut niveau pour continuer sa progression

PSG : Luis Campos va faire signer des joueurs « assez chers »

pour moi il ne partiront pas et si c'était le cas leurs transferts seraient tres élevés ,de quoi financer des achats pour les remplacer.Mais Barcola revient en forme,mayulu est tres jeune et perfectible pourquoi on s'en séparerait

Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

c'est con de payé plus cher que la clause bien sur mais s'il confirme son talent prometteur 8 millions c'est cadeau

Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

Il n'a clairement pas le niveau.une erreur de casting qu'on a payé cher

L'OM et Ethan Nwaneri, c'est le coup de foudre

Il va faire du bien au groupe avec son aisance technique on voit qu'il a du ballon je me mets même a imaginer une attaque ultra offensive avec Greenwood en 10 Traoré et nwaneri sur les côtés et gouiri en 9 pour les blocs bas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading