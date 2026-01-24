ASSE : Deux blessés contre Reims, c'est la catastrophe

Sale soirée pour l’ASSE. Battu à Reims, le club stéphanois a perdu deux joueurs sur blessure et non des moindres : Chico Lamba et Mahmoud Jaber.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne vont tenter de vite oublier de leur mémoire ce 24 janvier. Battus à Reims, les Verts ont fait la mauvaise opération de la soirée en ne parvenait pas à profiter des faux pas du Red Star et de Troyes plus tôt dans la journée. Comme si cela ne suffisait pas, Saint-Etienne est reparti de Reims avec des blessés. Sur le flanc ces dernières semaines et de retour depuis quelques jours, Chico Lamba s’est de nouveau blessé. Le défenseur est sorti touché et le staff médical de l’ASSE lui a posé une poche de glace sur l’ischio droit après sa sortie.

En conférence de presse après la rencontre, Eirik Horneland a fait savoir qu’il ne savait pas encore la cause exacte de cette blessure et l’indisponibilité qu’elle allait entraîner. En ce qui concerne Jaber, la situation est plus claire. Le milieu de terrain israélien s’est blessé aux adducteurs comme l’a fait savoir l’entraîneur de l’ASSE à la sortie du match. Le milieu défensif des Verts passera des examens ce dimanche pour connaître la gravité de sa lésion et ainsi calculer son indisponibilité. Quoi qu’il en soit, c’est une très mauvaise soirée pour le club forézien ce samedi entre la défaite, la mauvaise opération au classement et les blessés pour tristement couronner le tout.