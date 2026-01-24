ICONSPORT_282664_0070

ASSE : Deux blessés contre Reims, c'est la catastrophe

ASSE24 janv. , 23:43
parCorentin Facy
Sale soirée pour l’ASSE. Battu à Reims, le club stéphanois a perdu deux joueurs sur blessure et non des moindres : Chico Lamba et Mahmoud Jaber.
Les supporters de l’AS Saint-Etienne vont tenter de vite oublier de leur mémoire ce 24 janvier. Battus à Reims, les Verts ont fait la mauvaise opération de la soirée en ne parvenait pas à profiter des faux pas du Red Star et de Troyes plus tôt dans la journée. Comme si cela ne suffisait pas, Saint-Etienne est reparti de Reims avec des blessés. Sur le flanc ces dernières semaines et de retour depuis quelques jours, Chico Lamba s’est de nouveau blessé. Le défenseur est sorti touché et le staff médical de l’ASSE lui a posé une poche de glace sur l’ischio droit après sa sortie.

L2 : Nouvelle désillusion pour l'ASSE à Reims
En conférence de presse après la rencontre, Eirik Horneland a fait savoir qu’il ne savait pas encore la cause exacte de cette blessure et l’indisponibilité qu’elle allait entraîner. En ce qui concerne Jaber, la situation est plus claire. Le milieu de terrain israélien s’est blessé aux adducteurs comme l’a fait savoir l’entraîneur de l’ASSE à la sortie du match. Le milieu défensif des Verts passera des examens ce dimanche pour connaître la gravité de sa lésion et ainsi calculer son indisponibilité. Quoi qu’il en soit, c’est une très mauvaise soirée pour le club forézien ce samedi entre la défaite, la mauvaise opération au classement et les blessés pour tristement couronner le tout.
Derniers commentaires

Le coup de génie de l’OL, ce joueur à 4 ME est bluffant

Justement, ferme ta gueule. Le gamin ici c'est toi. Je peux te dire que si mon fils était au débile que toi, il se mangerait des tartes dans la gueule à longueur de journée petit bâtard... Et je te parle comme bon me semble, tu vas faire quoi ? Me bloquer 😱🖕🖕 Sur ce, va te faire foutre, à chaque commentaire débile que tu postera, je serais là pour te dire de fermer ton claque merde, mange pavé qué tu es...

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Quand aubam le monstre est revenu et que gouiri c'est blessé à l épaule on a tous cru que c'était fini pour lui , il a réussi a revenir par la confiance de zerbi, chaque entraîneur est différent

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

A Marseille aussi y a beaucoup de concurrence, il a réussi a trouver ca place, c'est juste que Lyon a pas su comment utiliser, chaque entraîneur est différent

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Toi quand tu regardes un match, tu regardes que deux joueurs. Étend ta vision et tu verras pourquoi le but est accordé.

L1 : L'OM corrige Lens, le PSG en fête

Tellement HJ qu'il n'est pas HJ. A un moment, met le conditionnel, n'affirme pas comme si c'était une évidence. Après, il ne faut pas s'étonner de passer pour une truffe.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

