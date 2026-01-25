ICONSPORT_282770_0138
OL : « Un type qui va se barrer », le cas Endrick le rend fou

Déjà très en jambes pour ses débuts à Lyon, Endrick n'en finit plus de recueillir les louanges du public rhodanien. L'engouement autour de la pépite brésilienne est énorme à l'OL. Mais, cela est jugé exagéré par Nicolas Puydebois.
Endrick n'a pas manqué le début de son aventure à Lyon. Buteur dès son premier match à Lille, l'attaquant brésilien a fait mal à Brest dimanche dernier. Ses accélérations brutales, ses crochets courts et sa spontanéité ont été difficiles à contrer pour les Bretons. Des qualités qui ont rapidement conquis le Groupama Stadium. Le joueur prêté par le Real Madrid est au centre de l'attention à l'OL, étant presque devenu la star de l'équipe au détriment des tauliers Corentin Tolisso ou Moussa Niakhaté. 

Puydebois calme l'Endrickmania

L'engouement pour Endrick va même bien au-delà du Rhône. Il touche les principaux observateurs français et de nombreux passionnés de football à travers le monde. Ancien gardien de l'OL et désormais consultant, Nicolas Puydebois ne partage pas totalement l'Endrickmania à Lyon. S'il reconnaît le talent immense du jeune buteur, il juge idiot de s'attacher autant à un homme uniquement de passage à Lyon.
« Profitons-en parce qu’il ne nous reste plus que 4 mois. C’est pour ça que je ne veux pas qu’on en fasse trop. En fait, il n’est que de passage, il n’est vraiment que de passage. On n’a même pas une option d’achat, on ne peut même pas caresser l’espoir de le garder. Je veux bien qu’on en fasse beaucoup. Qu’il vienne nous aider, qu’il emmagasine du jeu pour pouvoir aller à la coupe du monde, qu’il aide l’OL à finir sur le podium pour qu’on aille en Ligue des champions, on lui serrera la main et on lui fera une ovation à la fin de la saison. Mais, en fait, on va s’amouracher d’un type qui va se barrer. C’est comme tomber amoureux de la plus belle fille du monde qui se marie avec quelqu’un d’autre », a t-il expliqué dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones.

Difficile quand même de faire la fine bouche pour les supporters des Gones. Endrick était inaccessible pour Lyon il y a peu de temps, surtout l'été dernier. A l'époque, l'OL avait frôlé la Ligue 2 avec ses problèmes financiers. Même avec le maintien officialisé, les Rhodaniens pensaient ne plus revoir un talent comme le Brésilien chez eux avant plusieurs années au moins.  
Loading