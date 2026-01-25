OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Roberto De Zerbi a piqué sa crise après la victoire face à Lens, s'attaquant aux médias français, au manque de reconnaissance de son travail et glissant même un tacle à Frank McCourt.

Malgré la victoire convaincante face à Lens ce samedi soir (3-1), Roberto De Zerbi avait visiblement des comptes à régler. Pourtant très critiques avec ses joueurs et son équipe ces dernières semaines, au point de se demander s’il y avait un remède pour guérir son irrégularité, l’entraineur italien de l'OM a estimé que son travail n’était pas assez reconnu en France. Le technicien s’est demandé si sa nationalité ne l’empêchait pas de recevoir les louanges qu’il aimerait mériter.

Il ne sent pas aimé par la presse française

La presse doit se mettre d'accord. Des fois vous dites qu'on joue mal, des fois vous dites qu'on est bon. Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose », a envoyé l’ancien entraineur de Sassuolo, qui est pourtant le premier à dénoncer l'irrégularité de son équipe. Tout est tout d’abord parti d’un entretien avec Ligue 1 + à l’issue de la rencontre, où il a été félicité pour l’efficacité offensive de son équipe, qui empilait les buts. Roberto De Zerbi a lancé une première salve, estimant que si on le félicitait aussi peu souvent, c’est peut-être parce qu’il était italien. «, a envoyé l’ancien entraineur de Sassuolo, qui est pourtant le premier à dénoncer l'irrégularité de son équipe.

Il a ensuite passé la seconde couche en conférence de presse, allant encore plus loin dans ses propos. « Cela fait 56 ans que Marseille ne marquait pas autant après 20 matchs. C'est à vous de décider si on joue bien, si on joue mal. Je n'ai pas à vous convaincre. Vous écrivez ce que vous voulez. Je réponds de la manière que j'ai envie, si je souris, je ne souris pas. S'il faut que je réponde aux questions tactiques, s'il faut que j'explique ou pas », a lancé Roberto De Zervi, visiblement très agacé par le traitement dont il subi en France. En dehors de quelques attaques frontales sur RMC chez quelques consultants, l’entraineur de l’OM n’est pourtant pas spécialement torpillé dans la presse, surtout que son équipe est encore en course dans toutes les compétitions.

Même Frank McCourt n'est pas mon patron - Roberto De Zerbi après OM-Lens

Mais cela n’a pas empêché De Zerbi d’aller encore plus loin, rappelant qu’il n’avait aucun patron, pas même Frank McCourt. « Je n'ai pas de maître. J'ai le numéro de personne. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Beaucoup d'entre vous écrivent de bonne foi mais beaucoup sont aussi de mauvaise foi. Quand il y a de la mauvaise foi, je reste à ma place. Je ne dis rien, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais je pense que la nationalité change beaucoup de choses, pas pour tous, mais pour beaucoup. Je suis Italien et fier de l'être. Je suis venu ici en respectant tout le monde, en étant disponible. Certains d'entre vous pensent être les patrons, venir à la Commanderie en tant que patron. Mais moi, je n'en ai pas. Le seul que j'ai, c'est Frank McCourt, le propriétaire. Et même lui n'est pas mon patron », a terminé Roberto De Zerbi.

A l’heure où son nom est plus que murmuré à Manchester United, ses prises de parole de plus en plus musclées et défiantes, soulignant qu’il faisait bien ce qu’il voulait à l’OM et que son travail n’était tout simplement reconnu, laissent transparaitre son caractère explosif. Et peut-être sa volonté d’aller voir ailleurs rapidement car le message pour Frank McCourt, qui allonge l'argent pour permettre à son entraineur d'avoir de nombreuses recrues sans intervenir sur le sportif, est assez salé.