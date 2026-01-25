ICONSPORT_278179_0224

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

OM25 janv. , 8:20
parGuillaume Conte
5
Roberto De Zerbi a piqué sa crise après la victoire face à Lens, s'attaquant aux médias français, au manque de reconnaissance de son travail et glissant même un tacle à Frank McCourt.
Malgré la victoire convaincante face à Lens ce samedi soir (3-1), Roberto De Zerbi avait visiblement des comptes à régler. Pourtant très critiques avec ses joueurs et son équipe ces dernières semaines, au point de se demander s’il y avait un remède pour guérir son irrégularité, l’entraineur italien de l'OM a estimé que son travail n’était pas assez reconnu en France. Le technicien s’est demandé si sa nationalité ne l’empêchait pas de recevoir les louanges qu’il aimerait mériter.

Il ne sent pas aimé par la presse française 

Tout est tout d’abord parti d’un entretien avec Ligue 1+ à l’issue de la rencontre, où il a été félicité pour l’efficacité offensive de son équipe, qui empilait les buts. Roberto De Zerbi a lancé une première salve, estimant que si on le félicitait aussi peu souvent, c’est peut-être parce qu’il était italien. « La presse doit se mettre d'accord. Des fois vous dites qu'on joue mal, des fois vous dites qu'on est bon. Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose », a envoyé l’ancien entraineur de Sassuolo, qui est pourtant le premier à dénoncer l'irrégularité de son équipe.
Il a ensuite passé la seconde couche en conférence de presse, allant encore plus loin dans ses propos. « Cela fait 56 ans que Marseille ne marquait pas autant après 20 matchs. C'est à vous de décider si on joue bien, si on joue mal. Je n'ai pas à vous convaincre. Vous écrivez ce que vous voulez. Je réponds de la manière que j'ai envie, si je souris, je ne souris pas. S'il faut que je réponde aux questions tactiques, s'il faut que j'explique ou pas », a lancé Roberto De Zervi, visiblement très agacé par le traitement dont il subi en France. En dehors de quelques attaques frontales sur RMC chez quelques consultants, l’entraineur de l’OM n’est pourtant pas spécialement torpillé dans la presse, surtout que son équipe est encore en course dans toutes les compétitions.
Même Frank McCourt n'est pas mon patron
- Roberto De Zerbi après OM-Lens
Mais cela n’a pas empêché De Zerbi d’aller encore plus loin, rappelant qu’il n’avait aucun patron, pas même Frank McCourt. « Je n'ai pas de maître. J'ai le numéro de personne. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Beaucoup d'entre vous écrivent de bonne foi mais beaucoup sont aussi de mauvaise foi. Quand il y a de la mauvaise foi, je reste à ma place. Je ne dis rien, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais je pense que la nationalité change beaucoup de choses, pas pour tous, mais pour beaucoup. Je suis Italien et fier de l'être. Je suis venu ici en respectant tout le monde, en étant disponible. Certains d'entre vous pensent être les patrons, venir à la Commanderie en tant que patron. Mais moi, je n'en ai pas. Le seul que j'ai, c'est Frank McCourt, le propriétaire. Et même lui n'est pas mon patron », a terminé Roberto De Zerbi.
A l’heure où son nom est plus que murmuré à Manchester United, ses prises de parole de plus en plus musclées et défiantes, soulignant qu’il faisait bien ce qu’il voulait à l’OM et que son travail n’était tout simplement reconnu, laissent transparaitre son caractère explosif. Et peut-être sa volonté d’aller voir ailleurs rapidement car le message pour Frank McCourt, qui allonge l'argent pour permettre à son entraineur d'avoir de nombreuses recrues sans intervenir sur le sportif, est assez salé.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_283220_0047
OM

L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie

ICONSPORT_282026_0109
PSG

Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

ICONSPORT_282097_0406
OL

OL : La grosse vente arrive, ça sera le dernier jour !

ICONSPORT_282664_0006
ASSE

ASSE : La terrible excuse d'Horneland à Reims

Fil Info

25 janv. , 11:00
L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie
25 janv. , 10:30
Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore
25 janv. , 10:00
OL : La grosse vente arrive, ça sera le dernier jour !
25 janv. , 9:40
ASSE : La terrible excuse d'Horneland à Reims
25 janv. , 9:20
Amine Gouiri, c'est bien un flop pour l'OM
25 janv. , 9:00
Real Madrid : Mbappé humilie Brahim Diaz et s'explique
25 janv. , 8:40
OL : « Un type qui va se barrer », le cas Endrick le rend fou
25 janv. , 8:02
Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

Derniers commentaires

Chelsea et Aston Villa s'arrachent une pépite du PSG

Mbaye est tres jeune et il a la confiance de L.E ,pourquoi partirait il? il faut un peu de patience et renouveler les matches de tres haut niveau pour continuer sa progression

PSG : Luis Campos va faire signer des joueurs « assez chers »

pour moi il ne partiront pas et si c'était le cas leurs transferts seraient tres élevés ,de quoi financer des achats pour les remplacer.Mais Barcola revient en forme,mayulu est tres jeune et perfectible pourquoi on s'en séparerait

Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

c'est con de payé plus cher que la clause bien sur mais s'il confirme son talent prometteur 8 millions c'est cadeau

Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

Il n'a clairement pas le niveau.une erreur de casting qu'on a payé cher

L'OM et Ethan Nwaneri, c'est le coup de foudre

Il va faire du bien au groupe avec son aisance technique on voit qu'il a du ballon je me mets même a imaginer une attaque ultra offensive avec Greenwood en 10 Traoré et nwaneri sur les côtés et gouiri en 9 pour les blocs bas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading