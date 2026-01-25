Amine Gouiri, c'est bien un flop pour l'OM

Amine Gouiri est le nouvel avant-centre titulaire de l'OM cette année, et il a fêté ça avec deux buts précieux contre Lens. Pas suffisant pour Walid Acherchour.

Auteur d’un doublé et élu homme du match, Amine Gouiri a porté l’OM vers un succès vital contre Lens, puisqu’il permet aux Marseillais de conforter leur place sur le podium. L’Algérien, depuis son retour de blessures, enchaine les titularisations et monte en puissance, même s’il avait été très décevant contre Liverpool. L’ancien rennais n’a toutefois pas convaincu un observateur attentif en la personne de Walid Acherchour. Pour le consultant de RMC, malgré les bonnes notes que l’avant-centre va recevoir dans les journaux ce dimanche, sa performance n’est pas convaincante.

Amine Gouiri ne l'a pas convaincu

Un avis à contre-courant des félicitations reçues par l’Algérien, mais que le journaliste assume. « Je suis un grand grand fan de Gouiri. Pour moi, il y a un Marseille avec Gouiri et un Marseille sans Gouiri, notamment dans la connexion avec l’équipe. Parfois, il ne marque pas et il est bien utile à l’équipe. Contre Lens, il est impliqué sur les trois buts, mais je n’ai pas vu le Gouiri que j’aime. Au-delà des buts, dans le contenu, j’ai trouvé ça insuffisant. Quand je l’ai vu homme du match, il l’est parce qu’il y a les statistiques. Mais mon Gouiri, ce n’est pas ça. C’est celui qui respecte le jeu, il doit la donner à Paixao, doit arrêter de la jouer perso à chaque fois. Là, je l’ai trouvé moins inspiré. On lui demande de marquer des buts et il en met deux donc faut aussi valoriser. Mais dans le contenu, je n’ai pas trouvé que c’était un grand match de sa part », a souligné Walid Acherchour.

Dans les journaux en effet, Amine Gouiri a été largement mis en avant. L’Equipe lui a mis 7 sur 10 et La Provence est montée jusqu’à 8. Avec quatre buts (dont deux face à Bayeux) et une passe décisives depuis son retour de blessure, l’Algérien est en tout cas le nouveau titulaire en attaque du côté de l’OM en cette année 2026.