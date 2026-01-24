PSG : Luis Campos va faire signer des joueurs « assez chers »

L’été sera chaud au PSG et certains joueurs qui n’ont pas prolongé pourraient partir à l’image de Bradley Barcola ou de Senny Mayulu. En cas de départs, le club parisien n’hésitera pas à investir massivement pour les remplacer.

Très calme l’été dernier, le mercato pourrait être bien plus agité au Paris Saint-Germain en 2026. Et pour cause, Luis Enrique et Luis Campos ont peu de chances de répéter deux fois les mêmes erreurs, à savoir de ne pas renforcer l’effectif et de laisser un peu trop de confort aux titulaires. Les nombreuses blessures de la saison en cours ont montré aux dirigeants du PSG qu’un ou deux renforts supplémentaires n’auraient pas été de trop au mercato. Par ailleurs, certains départs ne sont pas à exclure dans six mois.

Les noms de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et même de Senny Mayulu ou d’Ibrahim Mbaye pourraient animer le club au rayon des départs. Si de gros joueurs parisiens venaient à s’en aller, ils seraient néanmoins remplacés numériquement et le PSG n’hésitera pas à investir lourdement comme l’a confié Fabrice Hawkins dans un podcast sur RMC.

« Wilian Pacho a prolongé jusqu'en 2030, avec peut-être même une année supplémentaire en option. Fabian Ruiz est tout proche d'un accord pour prolonger jusqu'en 2029. Luis Enrique lui donne sa confiance. Pour Senny Mayulu, Bradley Barcola, ils ont beaucoup de clubs qui veulent les faire signer. S'ils partent, ils devront être remplacés par des joueurs assez chers. Il y a une forme de short-list au cas où Barcola part. Le club travaille déjà pour l'été prochain » a promis le journaliste de RMC, spécialiste de la période des transferts et qui annonce donc un été agité au Paris Saint-Germain dans six mois.

Cela risque de plaire aux supporters parisiens, dont la très grande majorité avait été frustrée par l’été très calme de leur club il y a six mois. Pour rappel, seuls Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi avaient rejoint le Paris SG tandis que dans le sens des départs, Gianluigi Donnarumma avait été l’unique gros joueur à partir. Il y a aura assurément plus de mouvement, dans un sens comme dans un autre, en juin prochain.