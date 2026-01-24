L'OM et Ethan Nwaneri, c'est le coup de foudre

Les supporters de l’OM ont découvert Ethan Nwaneri ce samedi soir au Vélodrome contre Lens (3-1). Au vu de la performance XXL du jeune prodige anglais prêté par Arsenal, ils en redemandent déjà.

Les présentations sont faites, Ethan Nwaneri est désormais un visage que tout le monde connaît à Marseille. Prêté sans option d’achat par Arsenal en milieu de semaine, le nouveau numéro 11 de l’OM était déjà titulaire dans un choc du championnat de France contre Lens, leader au coup d’envoi de la journée. Roberto De Zerbi avait décidé de laisser Mason Greenwood au repos et c’est donc Ethan Nwaneri qui a démarré dans le poste habituel de son compère anglais, à savoir milieu offensif droit.

Nwaneri déjà adoubé

En feu lors de la première mi-temps, Ethan Nwaneri a déjà régalé le Vélodrome. Avec en point d’orgue de son show un but splendide sur lequel il est parti du milieu de terrain avant d’ajuster Robin Risser d’une frappe délicieuse et placée à ras de terre. Walid Acherchour est déjà sous le charme d’un joueur qui va énormément apporter à l’Olympique de Marseille durant les six mois à venir. « Ethan Nwaneri, je crois que la L1 a tout compris » a posté sur X le chroniqueur du Winamax FC et de RMC.

Le compte Espoirs du Foot est lui aussi charmé par la nouvelle pépite du championnat de France. « La première période de Nwaneri avec l'OM contre le RC Lens est un modèle du genre. Au-delà de son magnifique but, tout ce qu'il fait est intelligent et particulièrement bien exécuté. Il a une tonicité assez folle, pour résister dans les duels. Et que dire de sa technique ! » s’enflamme le compte spécialisé sur X, déjà bluffé par le niveau d’Ethan Nwaneri à son jeune âge.

D’autres voient plus loin comme un supporter de l’OM, qui croise les doigts pour conserver Ethan Nwaneri à Marseille un an de plus. « Ça fait juste 45 minutes mais je suis déjà en train de me dire qu’un des enjeux du prochain mercato c’est d’avoir Nwaneri prêté pour un an de plus » postait un internaute à la mi-temps du match OM-Lens. En l’espace de seulement 60 minutes sur le terrain, le jeune milieu offensif anglais a déjà conquis tout le monde à Marseille. Une performance haut de gamme à confirmer dès mercredi à Bruges en Ligue des Champions.