Luis Enrique l'appelle, il dit oui au PSG sans hésiter

PSG24 janv. , 12:00
parCorentin Facy
Le transfert de Dro Fernandez au PSG tarde à se concrétiser. La concurrence est féroce dans ce dossier mais Paris dispose d’un réel avantage sur les autres clubs grâce à Luis Enrique.
Evoqué depuis plusieurs jours, le transfert de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain n’est toujours pas officiel. Le Parisien fait un bilan complet sur ce dossier et révèle pourquoi les négociations traînent en longueur alors que tout paraissait assez simple, avec un accord déjà trouvé entre le PSG et le joueur et une clause libératoire assez faible à lever. La réalité est plus complexe car le quotidien francilien explique que des négociations sont en cours entre les différentes parties afin de boucler un transfert sans passer par la clause, pour éviter au joueur de payer 47% sur le paiement de sa clause à 6 millions d’euros.
Barcelone exige entre 8 et 10 millions d’euros pour le transfert de Dro Fernandez, une somme que le Paris Saint-Germain est prêt à payer. Mais le club parisien ne souhaite pas dégrader ses relations avec le Barça et avance doucement mais surement. En attendant, la concurrence garde espoir et Dro Fernandez reste courtisé, comme indiqué par ailleurs, par de nombreux clubs européens dont Manchester City, Chelsea et le Borussia Dortmund. Le champion d’Europe garde néanmoins la préférence de la pépite de 18 ans, comme le confirme Le Parisien, grâce à Luis Enrique.

« Tout a basculé lors des vacances de Noël, lors d’une rencontre entre le jeune prodige et Luis Enrique. Tous les deux partagent le même agent, Ivan de la Pena » écrivent nos confrères, qui ajoute que dans l’entourage de Dro Fernandez, on estime qu’un transfert au Paris Saint-Germain est la meilleure solution. On pense aussi que le dossier devrait se décanter rapidement. C’est tout ce que l’on souhaite au PSG, qui veut boucler la signature de Dro Fernandez lors de ce mercato hivernal et ainsi devancer la concurrence pour ce crack en fin de contrat en juin 2027.
Du côté de Barcelone, on s’est fait une raison sur le départ d’un joueur lancé en Liga par Hansi Flick et que l’entraîneur allemand souhaitait absolument conserver. Face au refus de Dro Fernandez de prolonger, le champion d’Espagne a accepté l’idée de le perdre afin de récupérer une somme d’argent et éviter son départ libre dans un an et demi.
