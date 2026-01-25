ICONSPORT_283272_0949

Real Madrid : Mbappé humilie Brahim Diaz et s'explique

Liga25 janv. , 9:00
parGuillaume Conte
0
Le Real Madrid s'est imposé 2-0 en championnat ce samedi soir, et Kylian Mbappé a montré à Brahim Diaz comment on réussissait une Panenka.
Une semaine après la dramatique finale de Coupe d’Afrique des Nations perdue face au Sénégal, Brahim Diaz retrouvait le chemin des terrains ce samedi à l’occasion du championnat d’Espagne. Le milieu de terrain marocain, élu meilleur joueur de cette CAN, a été le héros malheureux de cette finale en ayant réclamé et obtenu un pénalty discutable, qu’il a complètement manqué avec une Panenka écrasée qui est allée dans les gants d’Edouard Mendy. Les Lions de la Teranga se sont imposés en prolongation, et Brahim Diaz a pris une tornade populaire et médiatique pour son geste.

Brahim Diaz entre, Mbappé fait une Panenka

S’il voulait jouer avec le Real Madrid pour mieux oublier ce mauvais souvenir, c’est raté. Lors de la victoire 2-0 à Villarreal, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, dont une Panenka sur le pénalty de dernière minute. Celle-ci a été parfaitement réalisée, juste devant les yeux du Marocain, qui venait de rentrer en jeu. Et les caméras espagnoles n'ont pas manqué de suivre la réaction de Brahim Diaz, restant longuement sur lui dans ce moment très compliqué.
Forcément, les réactions ont été très nombreuses, beaucoup estimant que le Français n’avait pas à faire revivre ce calvaire avec ce geste très particulier réédité pour l’occasion. « Mbappe qui colle une panenka devant les yeux de Brahim Diaz. Aucune intention de l'aider à oublier. Froidement », a lancé le journaliste de La Chaine L’Equipe Nabil Djellit.
De son côté, l’insatiable buteur de la Maison Blanche s’est brièvement expliqué sur son geste en passant en zone mixte après la victoire à Villarreal. « Est-ce que mon penalty était pour Brahim ? Oui, c'était pour lui », a confirmé un Kylian Mbappé qui estime que cela va remonter le moral du Marocain de voir que ce geste peut être tenté par ses coéquipiers. Une version des choses discutables, mais tout la nuance se situe dans la réussite du geste.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts5
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts11
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs20
Buts21
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283220_0047
OM

L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie

ICONSPORT_282026_0109
PSG

Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

ICONSPORT_282097_0406
OL

OL : La grosse vente arrive, ça sera le dernier jour !

ICONSPORT_282664_0006
ASSE

ASSE : La terrible excuse d'Horneland à Reims

Fil Info

25 janv. , 11:00
L'OM le veut, il est dans la forme de sa vie
25 janv. , 10:30
Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore
25 janv. , 10:00
OL : La grosse vente arrive, ça sera le dernier jour !
25 janv. , 9:40
ASSE : La terrible excuse d'Horneland à Reims
25 janv. , 9:20
Amine Gouiri, c'est bien un flop pour l'OM
25 janv. , 8:40
OL : « Un type qui va se barrer », le cas Endrick le rend fou
25 janv. , 8:20
OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir
25 janv. , 8:02
Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

Derniers commentaires

Chelsea et Aston Villa s'arrachent une pépite du PSG

Mbaye est tres jeune et il a la confiance de L.E ,pourquoi partirait il? il faut un peu de patience et renouveler les matches de tres haut niveau pour continuer sa progression

PSG : Luis Campos va faire signer des joueurs « assez chers »

pour moi il ne partiront pas et si c'était le cas leurs transferts seraient tres élevés ,de quoi financer des achats pour les remplacer.Mais Barcola revient en forme,mayulu est tres jeune et perfectible pourquoi on s'en séparerait

Transfert à 8 ME, il va enfin signer au PSG

c'est con de payé plus cher que la clause bien sur mais s'il confirme son talent prometteur 8 millions c'est cadeau

Transfert à 70 ME, le PSG y croit encore

Il n'a clairement pas le niveau.une erreur de casting qu'on a payé cher

L'OM et Ethan Nwaneri, c'est le coup de foudre

Il va faire du bien au groupe avec son aisance technique on voit qu'il a du ballon je me mets même a imaginer une attaque ultra offensive avec Greenwood en 10 Traoré et nwaneri sur les côtés et gouiri en 9 pour les blocs bas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading