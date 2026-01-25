Real Madrid : Mbappé humilie Brahim Diaz et s'explique

Le Real Madrid s'est imposé 2-0 en championnat ce samedi soir, et Kylian Mbappé a montré à Brahim Diaz comment on réussissait une Panenka.

Une semaine après la dramatique finale de Coupe d’Afrique des Nations perdue face au Sénégal, Brahim Diaz retrouvait le chemin des terrains ce samedi à l’occasion du championnat d’Espagne. Le milieu de terrain marocain, élu meilleur joueur de cette CAN, a été le héros malheureux de cette finale en ayant réclamé et obtenu un pénalty discutable, qu’il a complètement manqué avec une Panenka écrasée qui est allée dans les gants d’Edouard Mendy. Les Lions de la Teranga se sont imposés en prolongation, et Brahim Diaz a pris une tornade populaire et médiatique pour son geste.

Brahim Diaz entre, Mbappé fait une Panenka

S’il voulait jouer avec le Real Madrid pour mieux oublier ce mauvais souvenir, c’est raté. Lors de la victoire 2-0 à Villarrea l, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, dont une Panenka sur le pénalty de dernière minute. Celle-ci a été parfaitement réalisée, juste devant les yeux du Marocain, qui venait de rentrer en jeu. Et les caméras espagnoles n'ont pas manqué de suivre la réaction de Brahim Diaz, restant longuement sur lui dans ce moment très compliqué.

Forcément, les réactions ont été très nombreuses, beaucoup estimant que le Français n’avait pas à faire revivre ce calvaire avec ce geste très particulier réédité pour l’occasion. « Mbappe qui colle une panenka devant les yeux de Brahim Diaz. Aucune intention de l'aider à oublier. Froidement », a lancé le journaliste de La Chaine L’Equipe Nabil Djellit.

Est-ce que mon penalty était pour Brahim ? Oui, c'était pour lui », a confirmé un De son côté, l’insatiable buteur de la Maison Blanche s’est brièvement expliqué sur son geste en passant en zone mixte après la victoire à Villarreal. «», a confirmé un Kylian Mbappé qui estime que cela va remonter le moral du Marocain de voir que ce geste peut être tenté par ses coéquipiers. Une version des choses discutables, mais tout la nuance se situe dans la réussite du geste.