Real Madrid : Mbappé humilie Brahim Diaz et s'explique

Mbaye est tres jeune et il a la confiance de L.E ,pourquoi partirait il? il faut un peu de patience et renouveler les matches de tres haut niveau pour continuer sa progression
pour moi il ne partiront pas et si c'était le cas leurs transferts seraient tres élevés ,de quoi financer des achats pour les remplacer.Mais Barcola revient en forme,mayulu est tres jeune et perfectible pourquoi on s'en séparerait
c'est con de payé plus cher que la clause bien sur mais s'il confirme son talent prometteur 8 millions c'est cadeau
Il n'a clairement pas le niveau.une erreur de casting qu'on a payé cher
Il va faire du bien au groupe avec son aisance technique on voit qu'il a du ballon je me mets même a imaginer une attaque ultra offensive avec Greenwood en 10 Traoré et nwaneri sur les côtés et gouiri en 9 pour les blocs bas
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Mbappe qui colle une panenka devant les yeux de Brahim Diaz. Aucune intention de l'aider à oublier. Froidement.