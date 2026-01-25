OL : La grosse vente arrive, ça sera le dernier jour !

Un joueur majeur sur le départ à l'OL, c'est le scénario qui se dessine pour la fin du mercato à Lyon.

L’Olympique Lyonnais a fait fort lors de ce mercato , avec deux recrues qui ont signé alors que des départs étaient surtout attendus. Les craintes des supporters se sont dissipées, même s’il reste à voir si cela aidera l’équipe de Paulo Fonseca à encore franchir un cap. Néanmoins, la gestion des dirigeants émerveille, surtout qu’il y a seulement quelques semaines, des ventes étaient nécessaires pour équilibrer les comptes.

Tout n’est toutefois pas réglé, puisque l’OL a quand même laissé entendre qu’un départ majeur est envisagé pour le mois de janvier. L’idée est de réduire un peu la masse salariale, et de laisser partir un joueur important, mais pas crucial pour la deuxième partie de saison. Les regards se tournent vers Tanner Tessmann, qui possède du temps de jeu en ce moment, mais à qui l’OL peut faire comprendre que cela va changer.

La Lazio fait attendre l'OL

Moussa Niakahté, de retour de la CAN, va reprendre sa place en défense centrale, où l’Américain ne pourra plus vraiment dépanner. Surtout avec la montée en puissance de Ruben Kluivert. Au milieu, Noah Nartey va avoir du temps de jeu. L’Américain est poussé gentiment dehors, et la Lazio Rome est sur le coup. Comme annoncé ce samedi par Gianluca Di Marzio, la formation italienne l’apprécie et l’a mis en haut de sa liste.

Mais si mouvement il doit y avoir, ce sera dans les derniers moments du mercato . En effet, One Football précise que la Lazio a comme priorité de céder un nouveau joueur dans ce secteur de jeu après Matteo Guendouzi. Reda Belahyane est invité à se trouver un nouveau club, et les discussions ont été lancées avec Vérone et le Torino. En cas de départ du Marocain, alors la Lazio se retournera vers l’OL pour recruter Tessmann. Le dossier a de grandes chances de se décanter au buzzer du mercato, alors que l’OL cherche à récupérer 10 millions d’euros pour un joueur recruté pour moitié moins en 2024.