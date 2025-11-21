ICONSPORT_276523_0052

Transfert à 50 ME, Guirassy offert au PSG

PSG21 nov. , 8:20
parGuillaume Conte
0
Un avant-centre confirmé en Europe cet hiver au PSG, Serhou Guirassy a tout prévu. Si jamais le PSG le veut, le Borussia Dortmund ne pourra rien faire.
Une ou deux retouches au mercato, mais avec des joueurs importants comme ce fut le cas l’hiver dernier. La recette avait fonctionné et c’est ce qui peut se produire au PSG, où Luis Enrique n’est pas fan des bouleversements. Mais l’entraineur espagnol l’a bien compris, et il l’a reconnu récemment en conférence de presse, il a un peu trop tiré sur la corde avec ses joueurs majeurs. Les blessures se sont succédées et il a fallu bricoler, ce qui a limité l’impact dans certains gros matchs, contre l’OM ou face au Bayern Munich.
Du sang neuf en attaque est demandé, surtout si Ousmane Dembélé peine à récupérer de sa saison post-Ballon d’Or. C’est pourquoi deux médias européens, Bild et Caught Offside, révèlent que le PSG fait partie des clubs intéressés par l’un des meilleurs joueurs africains de l’année : Serhou Guirassy. L’attaquant guinéen, ancien joueur du Stade Rennais, a explosé ces dernières années en Allemagne, où il a empilé les buts avec Stuttgart puis Dortmund.
A 29 ans, il possède une belle expérience et une capacité à fixer les défenses qui peut plaire à Luis Enrique, qui en voit un « 9 » plus utile que Gonçalo Ramos, simplement considéré comme un joker finisseur par l’entraineur espagnol. Et cela tombe bien, Guirassy est très intéressé à l’idée de venir au PSG. 

Un prix spécial PSG

La preuve est formelle : en signant au Borussia, le natif d’Arles a fait mettre une clause lui permettant d’être libéré pour 50 millions d’euros si jamais un grand club européen venait à le courtiser. Cette clause est uniquement valable pour certaines formations du gratin continental, dont le PSG assure le journal allemand. Pour d’autres clubs, notamment en Arabie saoudite, c’est Dortmund qui fixera le prix, et demande donc environ 80 millions d’euros.
Difficile de dire s’il s’agit d’une aubaine pour le PSG, sachant que 50 ME est assez proche de la valeur réelle d’un joueur qui n’a pas un énorme potentiel de revente et n’est pas un jeune élément comme aime les attirer le club de la capitale française. Mais l’opportunité est là pour un attaquant qui marque et fait jouer les autres. Et au moins, il n'y aura pas de discussions sur le prix.

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

