Transfert à 50 ME, Guirassy offert au PSG

Un avant-centre confirmé en Europe cet hiver au PSG, Serhou Guirassy a tout prévu. Si jamais le PSG le veut, le Borussia Dortmund ne pourra rien faire.

Une ou deux retouches au mercato , mais avec des joueurs importants comme ce fut le cas l’hiver dernier. La recette avait fonctionné et c’est ce qui peut se produire au PSG , où Luis Enrique n’est pas fan des bouleversements. Mais l’entraineur espagnol l’a bien compris, et il l’a reconnu récemment en conférence de presse, il a un peu trop tiré sur la corde avec ses joueurs majeurs. Les blessures se sont succédées et il a fallu bricoler, ce qui a limité l’impact dans certains gros matchs, contre l’OM ou face au Bayern Munich.

Du sang neuf en attaque est demandé, surtout si Ousmane Dembélé peine à récupérer de sa saison post-Ballon d’Or. C’est pourquoi deux médias européens, Bild et Caught Offside, révèlent que le PSG fait partie des clubs intéressés par l’un des meilleurs joueurs africains de l’année : Serhou Guirassy. L’attaquant guinéen, ancien joueur du Stade Rennais, a explosé ces dernières années en Allemagne, où il a empilé les buts avec Stuttgart puis Dortmund.

A 29 ans, il possède une belle expérience et une capacité à fixer les défenses qui peut plaire à Luis Enrique, qui en voit un « 9 » plus utile que Gonçalo Ramos, simplement considéré comme un joker finisseur par l’entraineur espagnol. Et cela tombe bien, Guirassy est très intéressé à l’idée de venir au PSG.

Un prix spécial PSG

La preuve est formelle : en signant au Borussia, le natif d’Arles a fait mettre une clause lui permettant d’être libéré pour 50 millions d’euros si jamais un grand club européen venait à le courtiser. Cette clause est uniquement valable pour certaines formations du gratin continental, dont le PSG assure le journal allemand. Pour d’autres clubs, notamment en Arabie saoudite, c’est Dortmund qui fixera le prix, et demande donc environ 80 millions d’euros.

Difficile de dire s’il s’agit d’une aubaine pour le PSG, sachant que 50 ME est assez proche de la valeur réelle d’un joueur qui n’a pas un énorme potentiel de revente et n’est pas un jeune élément comme aime les attirer le club de la capitale française. Mais l’opportunité est là pour un attaquant qui marque et fait jouer les autres. Et au moins, il n'y aura pas de discussions sur le prix.