Nasser Al-Khelaïfi est fier d’Hakimi, roi du Maroc et du PSG

PSG20 nov. , 20:30
parGuillaume Conte
Le PSG n'a pas tari d'éloge sur son défenseur Achraf Hakimi, tout juste célébré à Rabat comme le meilleur joueur du continent africain.
Il y a 24 heures, Achraf Hakimi remportait le Ballon d’Or Africain devant des adversaires prestigieux comme Mohamed Salah ou Victor Osimhen. Le Marocain, intenable la saison dernière et capable d’enchainer les matchs tout en maintenant un niveau de performance excellent, a largement mérité ce trophée aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi.
Présent à Rabat au sein de la cérémonie organisée par la CAF, le président du PSG a dit tout le bien qu’il pensait de son défenseur. « Pour moi, Achraf Hakimi est l’un des meilleurs joueurs au monde et sans aucun doute le meilleur joueur africain. C’est un leader au PSG et un leader au Maroc, nous sommes tous très fier de lui », a livré le dirigeant qatari à propos de son défenseur qui n’a pas pu être aussi bien classé au dernier Ballon d’Or. 
Achraf Hakimi, arrivé à Rabat avec un appareil lui permettant de marcher sans avoir à poser le pied au sol, a désormais de gros objectifs. Il tente de se soigner de sa grosse blessure à la cheville après le tacle de Luis Diaz contre le Bayern Munich, et espère être opérationnel dans un mois pour le début de la Coupe d’Afrique des Nations.
Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, sera le grand favori de la CAN qui se déroulera dans le pays des Lions de l’Atlas.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Sacha Boey offert à l’OM !

Et maintenant les poubelles du Bayern...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

