Nasser Al-Khelaïfi est fier d’Hakimi, roi du Maroc et du PSG

Le PSG n'a pas tari d'éloge sur son défenseur Achraf Hakimi, tout juste célébré à Rabat comme le meilleur joueur du continent africain.

Il y a 24 heures, Achraf Hakimi remportait le Ballon d’Or Africain devant des adversaires prestigieux comme Mohamed Salah ou Victor Osimhen. Le Marocain, intenable la saison dernière et capable d’enchainer les matchs tout en maintenant un niveau de performance excellent, a largement mérité ce trophée aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi.

Présent à Rabat au sein de la cérémonie organisée par la CAF, le président du PSG a dit tout le bien qu’il pensait de son défenseur. « Pour moi, Achraf Hakimi est l’un des meilleurs joueurs au monde et sans aucun doute le meilleur joueur africain. C’est un leader au PSG et un leader au Maroc, nous sommes tous très fier de lui », a livré le dirigeant qatari à propos de son défenseur qui n’a pas pu être aussi bien classé au dernier Ballon d’Or.

Achraf Hakimi, arrivé à Rabat avec un appareil lui permettant de marcher sans avoir à poser le pied au sol, a désormais de gros objectifs. Il tente de se soigner de sa grosse blessure à la cheville après le tacle de Luis Diaz contre le Bayern Munich, et espère être opérationnel dans un mois pour le début de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, sera le grand favori de la CAN qui se déroulera dans le pays des Lions de l’Atlas.