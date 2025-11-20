ICONSPORT_275756_0247

PSG : La guerre est finie, les supporters sont de retour

Ligue des Champions20 nov. , 18:20
parGuillaume Conte
L'équipe féminine du PSG est en crise de résultats, mais elle a visiblement fait le ménage et peut désormais compter sur le retour de ses supporters pour le match de ce jeudi soir en Ligue des Champions.
Si le Paris Saint-Germain vient de vivre une année 2025 incroyable sur le plan sportif pour son équipe masculine, la donne est totalement différente chez les féminines. Depuis quelques années, les polémiques, embrouilles, règlements de compte et révélations sulfureuses se succèdent. Et le sportif passe presque au second plan. Malgré des résultats décevants, puisque Paris est 17e sur 18 équipes en Ligue des Champions avec trois défaites en trois matchs, le calme semble enfin être revenu.
Les supporters avaient même décidé de boycotter les rencontres de l’équipe féminine ces derniers temps. Mais une réunion récente et l’éclaircissement de plusieurs points ont permis d’enterrer la hache de guerre. Le Collectif Ultras Paris a ainsi annoncé son retour dans les tribunes du Parc des Princes, notamment ce jeudi soir contre le Bayern Munich.
Voilà qui devrait permettre au Parc des Princes de sonner un peu moins creux, alors que les affluences de la Ligue des Champions ont fait peine à voir ce mercredi soir. Il y avait quelques centaines de personnes dans les tribunes pour le match entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais. Et le Paris FC a battu Benfica devant 850 spectateurs.
