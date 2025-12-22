CAN 2025 : L'Afrique du Sud domine l'Angola

Pour son entrée en lice dans la CAN 2025, l'Afrique du Sud ne s'est pas ratée. Les Bafana Bafana ont cependant peiné à se défaire de l'Angola (2-1), ce lundi au stade Marrakech.

Appolis avait ouvert le score pour l'Afrique du Sud (1-0, 21e), mais Show égalisait très rapidement pour l'Angola (1-1, 35e). En seconde période, Moremi pensait donner l'avantage aux siens, mais le but de l'Afsud était refusé après intervention de la VAR. Cependant, très logiquement, Foster offrait la victoire aux siens d'une superbe frappe qui ne laissait aucune chance au portier angolais (2-1, 79e).