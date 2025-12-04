Transfert à 40 ME, Bouaddi arrive au PSG

Le PSG a un plan déjà bien ficelé pour s'assurer une recrue dès le mois de janvier. Le prometteur Ayyoub Bouaddi est dans le viseur et Lille a déjà ouvert la porte.

C’est le dossier chaud du Paris Saint-Germain , qui a bien envie de s’offrir un autre grand espoir de la Ligue 1, qui évolue comme Lucas Chevalier au LOSC . Il s’agit de Ayyoub Bouaddi, dont les qualités ont marqué les esprits depuis ses débuts à seulement 17 ans. Le milieu de terrain possède déjà une science du jeu épatante, en plus de ses qualités physiques et d’une maitrise technique qui lui permettent d’être à la construction du jeu comme à un poste plus haut. Cela lui vaut déjà un passage par les espoirs français.

Le LOSC est conscient qu’il sera difficile de conserver son protégé, qui a prolongé en 2024 jusqu’en juin 2027. Les sollicitations sont déjà nombreuses mais le PSG ne veut absolument pas perdre de temps, au risque de voir Bouaddi s’éloigner. Ainsi, une opération dès le mois de janvier commence à prendre forme, de manière plus en plus concrète selon les informations de PSGInside-Actus.

Lille est ouvert à un transfert dès janvier

Le compte suiveur des informations sur le PSG assure que le club de la capitale a déjà beaucoup avancé. Il est prêt à proposer un contrat de cinq ans avec un salaire revu à la hausse de 30 % pour le Franco-Marocain. Bouaddi est lui très tenté par l’idée de rejoindre le champion de France. Et enfin, le LOSC est désormais à l’écoute des offres pour boucler l’avenir de sa pépite. La formation nordiste ne dira pas non pour une réunion permettant de définir les contours de ce transfert, qui devrait être suivi d’un prêt pour le reste de la saison de Bouaddi à Lille.

Cela permettrait à Bruno Genesio de continuer à compter sur un élément fort, et au PSG de s’assurer sa venue à l’été 2026. De son côté, le joueur poursuivrait ainsi sa progression dans son club formateur, tout en préparant sereinement l’avenir du côté du champion d’Europe. Un deal où tout le monde pourrait y retrouver son compte, même s’il reste à définir les contours du montant du transfert, sachant que le LOSC veut au moins 40 millions d’euros pour son milieu de terrain.