ICONSPORT_277983_0075
Marc Bollengier - PSG Rennes

Le PSG respire, une bonne nouvelle en provenance des arbitres

PSG03 déc. , 12:00
parClaude Dautel
0
Du côté du PSG, Luis Enrique ne s'est pas plaint des décisions de Clément Turpin samedi dernier à Monaco. Mais les champions de France attendaient de savoir ce que la FFF lui réservait pour la réception de Rennes le week-end prochain au Parc des Princes.
Entre le carton rouge oublié après la faute sur Lucas Chevalier, et le but victoire de l'ASM, avec un hors-jeu qui pouvait être sifflé, le Paris Saint-Germain a tordu le cou à ceux qui accusent les champions d'Europe de bénéficier des faveurs de l'arbitrage. Mais, la diffusion de la vidéo entre la VAR et Clément Turpin a surtout montré que du côté de la vidéo, on ne voulait pas froisser celui qui a longtemps été le numéro 1 tricolore. C'est dans ce climat que la Fédération Française de Football devait désigner l'arbitre qui officiera samedi soir lors d'un PSG-Rennes qui est très important (21h05 sur Ligue 1+). Alors, histoire qu'il n'y ait pas de contentieux, c'est un arbitre qui n'a pas encore eu l'occasion d'officier lors d'un match du Paris Saint-Germain qui a été désigné. Et en plus, n'est pas une "star" ingérable par la VAR.

La FFF a choisi un arbitre qui n'a pas de contentieux

En effet, c'est Marc Bollengier qui officiera pour ce PSG-Rennes, l'arbitre de 33 ans ayant souvent été désigné dans le passé pour ramener un peu de calme dans les relations entre les clubs et les arbitres. Ainsi, la saison passée, il avait arbitré le match OL-Rennes, quelques jours après l'énorme polémique arbitrale lors de la défaite de de Lyon à Saint-Etienne (2-1). Ce n'est pas la première fois que celui qui a rejoint l'élite des arbitres en 2022 joue les démineurs, et sa prestation samedi prochain sera forcément scrutée à la loupe. 

Lire aussi

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitragePSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage
Monaco-PSG : La discussion des arbitres révélée (vidéo)Monaco-PSG : La discussion des arbitres révélée (vidéo)
Si le Paris Saint-Germain peut voir du positif dans cette désignation, ce sera moins le cas pour le Stade Rennais. En effet, Marc Bollengier a officié lors de deux matchs du club breton, cette saison. Une fois à l'occasion du nul contre Angers lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-1) et lors de la défaite contre Nice (1-2). Alors que l'équipe d'Habib Beye est sur une série de quatre victoires consécutives, ce choc contre un PSG moins dominateur en Ligue 1 est un vrai très gros test dont on espère qu'il ne sera pas gâché par une nouvelle polémique. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278492_0017
OM

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

ICONSPORT_278769_0022
Liga

Le Barça perd Dani Olmo pour un mois

ICONSPORT_276523_0056
Paris FC

Bellingham annoncé à Paris

ICONSPORT_278179_0018
OM

L'OM prêt à vendre un joueur trop fragile mentalement ?

Fil Info

13:20
« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains
13:01
Le Barça perd Dani Olmo pour un mois
13:00
Bellingham annoncé à Paris
12:40
L'OM prêt à vendre un joueur trop fragile mentalement ?
12:21
Strasbourg suspend Emanuel Emegha !
12:20
OL : Endrick à Lyon, accord total
11:30
Benatia et l’OM : Il annonce son prochain départ
11:00
Kylian Mbappé : Sa voiture à 190.000 euros mise en vente

Derniers commentaires

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

C'est pas cool pour les pays africains qui voient la FIFA leur chier dessus qq jours avant le début de la compétition. Qu'on les garde jusqu'au dernier match de C1 de décembre ok. Mais après qu'on les laisse partir en sélection. En revanche ça serait bien que leur CAN se joue tous les 4 ans, ça limiterait les problèmes pour tlm. Et ça donnerait plus de valeur à leur titre.

L'OM prêt à vendre un joueur trop fragile mentalement ?

pourtant il a ete le meilleur en prepa. puis des le championnat a debuté, il est sorti du 11.... mais je comptais bc sur lui, il est tres bon comme joueur. a voir

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

toutes les compet internationnales en meme tps basta.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

c est pas faux oui

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

ah bon??? tu vois des saluts nazis. des cris de singe ou des drapeaux français utlisés pour autre chose d encourager. ailleurs d en d autres clubs que Nice et Lyon. dis nous ou. on t ecoute

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading