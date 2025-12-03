Le PSG respire, une bonne nouvelle en provenance des arbitres

Du côté du PSG, Luis Enrique ne s'est pas plaint des décisions de Clément Turpin samedi dernier à Monaco. Mais les champions de France attendaient de savoir ce que la FFF lui réservait pour la réception de Rennes le week-end prochain au Parc des Princes.

Entre le carton rouge oublié après la faute sur Lucas Chevalier, et le but victoire de l'ASM, avec un hors-jeu qui pouvait être sifflé, le Paris Saint-Germain a tordu le cou à ceux qui accusent les champions d'Europe de bénéficier des faveurs de l'arbitrage. Mais, la diffusion de la vidéo entre la VAR et Clément Turpin a surtout montré que du côté de la vidéo, on ne voulait pas froisser celui qui a longtemps été le numéro 1 tricolore. C'est dans ce climat que la Fédération Française de Football devait désigner l'arbitre qui officiera samedi soir lors d'un PSG-Rennes qui est très important (21h05 sur Ligue 1 +). Alors, histoire qu'il n'y ait pas de contentieux, c'est un arbitre qui n'a pas encore eu l'occasion d'officier lors d'un match du Paris Saint-Germain qui a été désigné. Et en plus, n'est pas une "star" ingérable par la VAR.

La FFF a choisi un arbitre qui n'a pas de contentieux

En effet, c'est Marc Bollengier qui officiera pour ce PSG-Rennes, l'arbitre de 33 ans ayant souvent été désigné dans le passé pour ramener un peu de calme dans les relations entre les clubs et les arbitres. Ainsi, la saison passée, il avait arbitré le match OL-Rennes, quelques jours après l'énorme polémique arbitrale lors de la défaite de de Lyon à Saint-Etienne (2-1). Ce n'est pas la première fois que celui qui a rejoint l'élite des arbitres en 2022 joue les démineurs, et sa prestation samedi prochain sera forcément scrutée à la loupe.

Si le Paris Saint-Germain peut voir du positif dans cette désignation, ce sera moins le cas pour le Stade Rennais. En effet, Marc Bollengier a officié lors de deux matchs du club breton, cette saison. Une fois à l'occasion du nul contre Angers lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-1) et lors de la défaite contre Nice (1-2). Alors que l'équipe d'Habib Beye est sur une série de quatre victoires consécutives, ce choc contre un PSG moins dominateur en Ligue 1 est un vrai très gros test dont on espère qu'il ne sera pas gâché par une nouvelle polémique.