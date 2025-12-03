Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

ICONSPORT_272084_0526
Victime de pépins physiques cette saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Ses dernières apparitions rendent le journaliste Pierre Ménès pessimiste pour la suite de sa carrière.
Alors qu’il s’appuyait essentiellement sur le même onze en fin de saison dernière, Luis Enrique doit travailler autrement. L’entraîneur du Paris Saint-Germain tente de composer avec les nombreuses blessures qui affaiblissent son effectif, en plus de la nécessité de ménager les cadres très sollicités depuis quelques mois. Des joueurs importants ont donc manqué à l’appel durant cette phase aller, à commencer par Ousmane Dembélé, victime d’une blessure à la cuisse et d’une lésion au mollet. Il n’est donc pas étonnant de voir l’attaquant parisien en manque de rythme lors de ses récentes apparitions.

L'état de grâce terminé

L’argument ne suffit pourtant pas aux yeux de Pierre Ménès. Déçu des prestations du Ballon d’Or, le journaliste s’interroge sur sa capacité à retrouver un jour son meilleur niveau. « C'est vrai qu'on peut se demander si Dembélé n'a pas vécu l'année dernière une saison dans le bénitier, a commenté l’ancien spécialiste de Canal+ sur sa chaîne YouTube. Je me suis vraiment dit ça lors de son but à Arsenal : un tir un peu foireux du gauche qui fait poteau rentrant. Là je me suis dit "OK, donc cette année il ne peut rien lui arriver". »
« J'avoue que ses entrées lors des deux derniers matchs (contre Tottenham et Monaco) étaient inquiétantes, même si je peux parfaitement comprendre qu'il ait des réticences et qu'il veuille y aller doucement. Mais le temps presse pour le PSG et pour l'équipe de France. Oui, j'ai des doutes sur le fait qu'on retrouve un jour le Dembélé de la saison dernière, c'est une évidence », a alerté Pierre Ménès, pas loin d’annoncer le retour du vrai Ousmane Dembélé…
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
