Transfert à 120 ME, Galatasaray déchire l'offre du PSG

PSG03 mars , 8:40
parGuillaume Conte
Le PSG est très bien placé dans la liste des candidats à la signature de Victor Osimhen. Mais la gourmandise de Galatasaray fait monter les enchères de manière spectaculaire.
Héros de Naples, Victor Osimhen avait surpris tout le monde en partant du côté de Galatasaray en 2024, par le biais d’un prêt puis d’un transfert définitif pour 75 millions d’euros. Désormais bien installé en Turquie, l’attaquant du Nigéria ne fait plus rire puisqu’il vient de participer très activement à l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions. A 27 ans, l’ancien de Lille possède toujours une puissance rare, et un sens du but qui en font un élément à 17 buts en 25 matchs cette saison. Sa réussite en Ligue des Champions, avec 7 réalisations en 8 matchs, fait saliver les clubs européens.

Galatasaray très gourmand pour Victor Osimhen

Et à ce propos, le PSG, qui a toujours eu Osimhen plus ou moins dans son viseur, a changé d’avis. Luis Enrique, qui n’était pas favorable à la venue d’un vrai numéro 9, préférant avoir des joueurs capables de changer de poste en attaque, rêverait d’un élément qui soit à la fois finisseur et capable de bouger les défenses. De plus en plus d’équipes jouent regroupées face au Paris SG, et un renard des surfaces manque clairement.
Selon la presse turque, le club de la capitale française est en tête de liste des formations qui désirent faire signer le Nigérian l’été prochain. Selon Haber, on y retrouve aussi Chelsea, très pressant, l’Atlético de Madrid, la Juventus et le Bayern Munich. Mais le PSG envisage de griller tout le monde en effectuant une offre à hauteur de 120 millions d’euros. De quoi réaliser une vente historique pour Galatasaray, qui sait toutefois que son attaquant vaut de l’or.
C’est pourquoi, selon le média turc, la demande du club d’Istanbul se monte à 150 millions d’euros. « La star nigériane, auteur de performances exceptionnelles en Ligue des champions, a vu sa valeur doubler à Galatasaray, où il avait été recruté pour un montant de 75 millions d'euros. Galatasaray espère obtenir 150 millions d'euros de l’attaquant », assure la chaine de télévision turque Haber. Le PSG est donc encore juste avec son idée d’offre à 120 millions d’euros, même si le montant est loin d’être négligeable. Et surtout, à part Chelsea, il n’est pas certain que les autres candidats à la venue d’Osimhen montent aussi haut.

