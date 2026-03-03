OM : Il a disparu, Habib Beye fait une première victime

L’Olympique de Marseille a réalisé une très belle opération en Ligue 1 en venant à bout de l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Facundo Medina n’a pas disputé la moindre minute lors de ce choc, une situation qui pourrait devenir récurrente sous les ordres de Habib Beye.

L’ Olympique de Marseille a fait le nécessaire pour s’imposer face à l’OL au Stade Vélodrome. Si tout n’a pas été parfait, le collectif mis en place par Habib Beye a su répondre présent dans les moments clés. L’ancien entraîneur du Stade Rennais FC était d’ailleurs très attendu pour sa grande première dans la cité phocéenne.

Pour cette rencontre, Beye a pris des décisions fortes, notamment en laissant Facundo Medina sur le banc. C’est la deuxième fois consécutive que l’ancien joueur du RC Lens ne dispute pas la moindre minute depuis l’arrivée du technicien sénégalais sur le banc marseillais.

Medina, attention à la catastrophe ?

Pour But Football Club, la situation autour de Facundo Medina a de quoi interpeller. Le défenseur avait en effet été recruté l’été dernier pour s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le dispositif marseillais.

Reste désormais à savoir comment évoluera la situation du natif de Villa Fiorito dans les prochaines semaines sous les ordres de Habib Beye, qui va encore procéder à plusieurs ajustements afin de trouver la meilleure formule défensive possible. Que ce soit face au Stade Brestois ou à l’Olympique Lyonnais, le secteur défensif phocéen n’a pas totalement rassuré.

Medina devra en tout cas s’accrocher pour regagner sa place dans le onze de l’Olympique de Marseille. Il sera rapidement fixé sur ses perspectives, puisque la réception du Toulouse FC en Coupe de France approche déjà à grands pas.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Facundo Medina peine à retrouver le niveau qui était le sien du côté du RC Lens. Un départ qui ressemble, avec du recul, à une belle opération pour les Sang et Or.

Actuellement deuxièmes de Ligue 1, les Lensois ont su trouver un équilibre défensif solide sous la houlette de Pierre Sage, confirmant que le collectif artésien a su se réorganiser efficacement après le transfert du défenseur argentin.