Esp : Satriano torpille le Real Madrid

Face à ses voisins de Getafe, le Real Madrid devait s'imposer pour rester sur les talons du FC Barcelone. Mais devant leurs supporters, et privés de Kylian Mbappé, blessé au genou, les Merengue se sont inclinés (0-1) et ont peut-être dit au revoir au titre de champion d'Espagne.

C'est Martin Satriano, arrivé sous forme de prêt de l'OL lors du mercato d'hiver, qui a marqué le superbe but de la victoire de Getafe à la 39e. A noter que le Real Madrid et Getafe ont fini à dix après l'expulsion de Franco Mastantuono et d'Adrian Liso dans le temps additionnel. Au classement de Liga, le Real Madrid compte désormais quatre points de retard sur le Barça après cette 26e journée de Championnat.