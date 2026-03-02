ICONSPORT_360824_0063

Esp : Satriano torpille le Real Madrid

Liga02 mars , 23:07
parClaude Dautel
0
Face à ses voisins de Getafe, le Real Madrid devait s'imposer pour rester sur les talons du FC Barcelone. Mais devant leurs supporters, et privés de Kylian Mbappé, blessé au genou, les Merengue se sont inclinés (0-1) et ont peut-être dit au revoir au titre de champion d'Espagne.
C'est Martin Satriano, arrivé sous forme de prêt de l'OL lors du mercato d'hiver, qui a marqué le superbe but de la victoire de Getafe à la 39e. A noter que le Real Madrid et Getafe ont fini à dix après l'expulsion de Franco Mastantuono et d'Adrian Liso dans le temps additionnel. Au classement de Liga, le Real Madrid compte désormais quatre points de retard sur le Barça après cette 26e journée de Championnat.

La Liga

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
FC Barcelona
64262114712645
2
Real Madrid
60261934542232
3
Atlético Madrid
51261565432320
4
Villarreal
51261637483117
5
Real Betis
432611105423210
Tout afficher
0
Derniers commentaires

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

Je navigue entre Espagne et France, on a depuis peu des extraits de matchs de l'OL (cause Endrick) la réaction sur son obstruction après celle sur Morton ça a été "en fait l'arbitre il siffle quand il a envie"

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

sur ce match, c’était particulièrement agaçant… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

faudrait commencer par virer les plongeuses du LoL… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

ceux qui parlent d’arbittage, ce sont les loosers mauvais perdants… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

Pareil au Brésil où il y avait près de 400,000 spectateurs sur la chaine CazéTV. Comme lors du match où Endrick a été expulsé, il y a des émissions et des articles sur le mauvais arbitrage. Si la L1 veut mieux se vendre à l'étranger, il est urgent de réagir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

