55 ME pour un crack de Lens, Liverpool et City attaquent

c'est juste que les lyonnais ne disparaissent pas après une défaite pas comme vous qu'on a plus vu depuis 1 mois on s'est même inquiété
lui il sait dire que ouin ouin depuis dimanche il a appris ça depuis bruges et la dégringolade qui s'en est suivi
il a trop remonté son short peut être
il commente que les post lyonnais parcequ'il aime trop les faciales le foutre !! s'en prendre plein la gueule c'est son dada
Mais il voulait pas rester sa fait 2 ans que Longoria lui avait proposé une prolongation il a refusé..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Loading