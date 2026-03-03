55 ME pour un crack de Lens, Liverpool et City attaquent

Le RC Lens réalise une superbe saison. De quoi attirer pas mal de clubs européens, qui veulent notamment s'attacher les services de Samson Baidoo.

Le RC Lens espère terminer sur le podium de la Ligue 1 cette saison afin de garantir une qualification directe en Ligue des champions. Les Sang et Or pourraient également viser le titre en Coupe de France. Les échéances importantes seront nombreuses pour les hommes de Pierre Sage avant un mercato estival qui s’annonce mouvementé.

Plusieurs joueurs lensois suscitent l’intérêt des meilleures équipes européennes. C’est notamment le cas de Samson Baidoo. Le défenseur autrichien impressionne par ses performances et pourrait rapidement s’engager en Premier League.

Baidoo, direction la Premier League ?

Selon les informations de Sports Boom, Liverpool et Manchester City mènent en effet la course pour signer le natif de Graz. Les Reds voudraient même en faire le successeur de Virgil van Dijk, qui pourrait quitter le club. De son côté, City envisagerait de s'offrir Baidoo avant de le prêter dans la foulée au RC Lens pour lui permettre de continuer sa progression avec un temps de jeu conséquent. A noter que le RC Lens est ouvert à la possibilité de lâcher le joueur de 21 ans en cas d'offres situées entre 45 et 55 millions d'euros. Le Borussia Dortmund et l'Inter Milan sont eux en embuscade pour rafler la mise pour le défenseur central autrichien.

Avant de se pencher sur son avenir, Samson Baidoo devra rester concentré sur le RC Lens. Les matchs à enjeu ne manqueront pas et les Sang et Or auront besoin de toutes leurs forces vives pleinement mobilisées vers un objectif commun.

Nul doute que de savoir qu’il est courtisé par de grands clubs européens sera un encouragement pour le joueur, qui avait rejoint le RC Lens contre 8 millions d’euros en provenance du RB Salzbourg le 17 juillet 2025.