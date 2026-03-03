OM-OL : Lyon attaque frontalement l'arbitrage

La défaite à Marseille ne passe pas pour l'Olympique Lyonnais, qui ne comprend pas les décisions et demande à la fois des comptes et des changements majeurs dans l'arbitrage français.

Pas habitué à perdre ces derniers temps, l’Olympique Lyonnais ne digère pas le revers concédé à Marseille. Le but en fin de match a cristallisé les tensions et Paulo Fonseca comme Matthieu Louis-Jean, qui aurait vu rouge, ont bien fait comprendre après la rencontre que le match n’avait pas été bien arbitré à leurs yeux. S’il y a eu plusieurs points de tension lors de cette rencontre, les décisions prises n’ont rien de scandaleuses, même si Tyler Morton aurait pu bénéficier d’un coup-franc pour une faute sur lui à l’origine du dernier but de l’OM.

L'arbitrage français a 10 ans de retard pour Gerlinger

Après l’entraîneur et le directeur sportif, c’est le directeur général de l’Olympique Lyonnais qui a décidé de prendre la parole ce mardi dans les colonnes de L’Equipe. A l’image d’un Olivier Letang à chaque défaite litigieuse de son équipe, le dirigeant allemand prône pour une grande réforme de l’arbitrage. Pour lui, la fameuse question de l’uniformité des décisions, mais aussi le manque de hiérarchie claire au niveau du monde de l’arbitrage, sont des problèmes majeurs.

« Nous demandons des réponses claires, or il n'y en a pas. Il y a une scène similaire face à Nantes (succès 3-0 le 30 novembre) et le VAR avait été appelé, mais pas dimanche à Marseille. Plusieurs décisions lors de ce match expliquent notre tension. Joueurs, entraîneurs dirigeants devons être pros et prendre nos responsabilités pour le football mais il y a aussi un problème de responsabilité des arbitres pour leurs erreurs vis-à-vis des clubs et des joueurs », a lancé dans les colonnes de L'Equipe le dirigeant de l’OL, pour qui la France possède un retard énorme sur plusieurs autres pays européens.

« En matière d'arbitrage, la France est là où était l'Allemagne il y a 10 ans. Le premier pilier porte sur l'organisation et la responsabilité. L'organisation de l'arbitrage est plus structurée et plus pro en Bundesliga et en Premier League. Il y a différentes sociétés et départements pour encadrer l'arbitrage. Le deuxième pilier porte sur la communication. En France, les relations sont plus autoritaires alors qu'en Allemagne et en Angleterre, l'avis des ligues est davantage pris en compte et les échanges arbitres-joueurs et entraîneurs plus fluides et constructifs », a assuré Michael Gerlinger, qui sait bien que l’arbitrage n’est pas parfait en France, comme dans le reste de l’Europe, où les polémiques pullulent chaque week-end, malgré les progrès techniques et malgré l’IA dans certains championnats. Les clubs ont du mal à comprendre qu’il y aura toujours une part de décision humaine et d’interprétation dans les coups de sifflet.