OM : Les supporters demandent à Saadé de virer Rothen

C'était certainement le but, mais les propos de Jérome Rothen sur Bruno Genesio après la victoire de l'OM ont indigné les supporters marseillais.

« C'est bien de mettre un entraîneur français en avant… Mais il a ses qualités et ses limites. La preuve, depuis qu'il entraîne il n'a rien gagné ». Jérome Rothen a sorti la climatisation après la belle victoire de l’OM à Leverkusen en Europa League. Marseille monte en puissance, Bruno Genesio arrive à redresser la barre avec un effectif tout de même extrêmement amoindri, mais l’ancien joueur du PSG n’est pas prêt de le féliciter.

C’est une grande habitude de l’émission de Jérome Rothen, qui aime à prendre le contre-pied pour faire réagir. Mais pour les supporters de l’OM, l’ex-international français va trop loin dans ses critiques à l’encontre de leur club. Après les appels au boycott de l’émission et de ses réseaux sociaux, les fans marseillais ont désormais interpellé Rodolphe Saadé pour régler ce problème.

L’homme d’affaire marseillais a développé son business pour sortir de son champ d’action habituel du transport maritime et s’attaquer au monde des médias. Après La Provence, il a racheté 100 % des parts d’Altice Média auprès de Patrick Drahi en 2024, et est donc le propriétaire de RMC, qui a fait l’objet d’une acquisition particulière en juin 2026. Marseillais de coeur, Rodolphe Saadé est aussi sponsor de l’OM via sa société CMA-CGM, et son pouvoir grandissant sans les médias, car il possède aussi Brut, La Tribune et Corse-Matin, nourrit les fantasmes.

« CMA Media, Rodolphe Saadé, faites-nous plaisir : virez-moi ce Rothen ! Il passe son temps à cracher gratuitement sur l’OM, sans arguments ni véritable analyse », a fait savoir ce fan marseillais, pour qui le traitement de Lens, bien plus complaisant malgré le 9-1 encaissé par Côme, démontre que Jérome Rothen ne donne pas son avis objectif sur les clubs qu’il évoque à l’antenne.