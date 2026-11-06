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Un joueur du PSG oublié, Zidane se défend

Un joueur du PSG oublié, Zidane se défend

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Brillant avec le PSG y compris dans les grands matchs, Lucas Hernandez n'a toujours pas eu sa chance dans l'ère Zinedine Zidane. Le sélectionneur assume totalement ce choix jamais facile d'écarter un cadre.
Pour les deux matchs à venir de l’équipe de France, Zinedine Zidane a été obligé de faire des choix encore plus restreints que la première liste, qui comprenait une large revue d’effectif en vue des quatre matchs à disputer en septembre. Des choix ont été faits et si le PSG reste bien représenté, Ousmane Dembélé n’est pas dans la liste en raison de sa blessure, tout comme un joueur en forme du PSG. Il s’agit de Lucas Hernandez, qui a marqué les esprits contre le FC Barcelone en mettant dans sa poche Lamine Yamal tout en marquant un but décisif dans la rencontre.
L’arrière gauche a ensuite enchainé avec des prestations solides, surfant sur la confiance de son entraineur et l’absence longue durée de Nuno Mendes. Pas suffisant pour convaincre Zinedine Zidane de le rappeler chez les Bleus, le sélectionneur national maintenant sa confiance en Andy Diouf et Adrien Truffert pour ce poste.
Devant cette mise à l’écart, Zidane s’est vu demander si l’heure n’était pas déjà passée pour Lucas Hernandez en équipe de France, lui qui est l’un des derniers survivants du sacre de 2018. « Non, il n'est pas trop vieux pour être en équipe de France. C'est des choix malheureusement. Il est dans la liste de 64 joueurs mais après je fais des choix. J'ai choisi d'autres joueurs pour ce rassemblement mais la porte n'est fermée pour personne », a promis Zizou, qui sait que ses décisions vont forcément faire des malheureux.
Peut-être pas au PSG, où on sait que Lucas Hernandez va pouvoir récupérer pendant la trêve internationale, et continuer à rendre service aux différents postes défensifs comme il sait le faire cette saison. Et Luis Enrique a démontré ces dernières semaines qu’il comptait sur lui, au point de l’avoir fait passer devant Lucas Digne dans la hiérarchie de ses latéraux à gauche.

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