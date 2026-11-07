Snobé par Zidane, Thauvin va se venger sur l’OM

Le RC Lens joue gros contre l'OM ce dimanche après la claque reçue par Côme en Ligue des Champions. Florian Thauvin a prévu de frapper fort contre son ancien club.

Qui aurait pu prédire il y a quelques semaines que, début novembre, l’OM serait devant Lens après 9 journées de championnat ? C’est bien la situation actuelle alors que les deux clubs vivent une trajectoire totalement opposée, avec notamment la semaine européenne qui vient de se dérouler. Marseille a ouvert son compteur à Leverkusen, tandis que Lens s’est fait humilier 1-9 par Côme en Ligue des Champions.

Thauvin a coché le match contre l'OM

Mais place au championnat et le match de dimanche aura une importance pour la formation de Yannick Cahuzac, qui doit réagir après l’humiliation de mercredi. Pour cela, l’idéal est de retrouver un Florian Thauvin en grande forme, lui qui n’a pas été sélectionné par Zinedine Zidane , mais voudra montrer contre son ancien club qu’il est toujours capable de faire des grosses différences.

C’est l’avis de l’ancien joueur de Lens et de l’OM, Fabien Laurenti, qui s’est confié à But sur ce match très attendu, qui pourrait consacrer le très bon début de saison de « Flotov ». « À vrai dire, je ne suis pas surpris. Il est sur la continuité de sa première saison de grande qualité à Lens. C’est le capitaine, le patron. Il assume pleinement son rang et son statut. C’est un match qu’il a coché dans le calendrier car il aura forcément à coeur de briller contre son ancien club, ce qu’il n’a pas pu faire face à Lille », a livré l’ancien défenseur, toutefois pas certain que sa chance viendra à nouveau avec les Bleus de Zidane tant la concurrence est rude.

« Le problème pour lui, c’est qu’il y a des joueurs de très haut niveau à son poste. Il faudrait beaucoup d’absents pour être sélectionné mais avec ce qu’il fait en Ligue 1 chaque semaine, ce ne serait pas une honte ni un scandale de le voir revenir en équipe de France », a souligné le joueur formé à l’OM, qui a en tout cas clairement identifié le danger majeur pour la formation de Bruno Genesio sur ce match.