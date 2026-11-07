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Snobé par Zidane, Thauvin va se venger sur l’OM

Snobé par Zidane, Thauvin va se venger sur l’OM

OM
parGuillaume Conte
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Le RC Lens joue gros contre l'OM ce dimanche après la claque reçue par Côme en Ligue des Champions. Florian Thauvin a prévu de frapper fort contre son ancien club.
Qui aurait pu prédire il y a quelques semaines que, début novembre, l’OM serait devant Lens après 9 journées de championnat ? C’est bien la situation actuelle alors que les deux clubs vivent une trajectoire totalement opposée, avec notamment la semaine européenne qui vient de se dérouler. Marseille a ouvert son compteur à Leverkusen, tandis que Lens s’est fait humilier 1-9 par Côme en Ligue des Champions.

Thauvin a coché le match contre l'OM

Mais place au championnat et le match de dimanche aura une importance pour la formation de Yannick Cahuzac, qui doit réagir après l’humiliation de mercredi. Pour cela, l’idéal est de retrouver un Florian Thauvin en grande forme, lui qui n’a pas été sélectionné par Zinedine Zidane, mais voudra montrer contre son ancien club qu’il est toujours capable de faire des grosses différences.
C’est l’avis de l’ancien joueur de Lens et de l’OM, Fabien Laurenti, qui s’est confié à But sur ce match très attendu, qui pourrait consacrer le très bon début de saison de « Flotov ». « À vrai dire, je ne suis pas surpris. Il est sur la continuité de sa première saison de grande qualité à Lens. C’est le capitaine, le patron. Il assume pleinement son rang et son statut. C’est un match qu’il a coché dans le calendrier car il aura forcément à coeur de briller contre son ancien club, ce qu’il n’a pas pu faire face à Lille », a livré l’ancien défenseur, toutefois pas certain que sa chance viendra à nouveau avec les Bleus de Zidane tant la concurrence est rude.
« Le problème pour lui, c’est qu’il y a des joueurs de très haut niveau à son poste. Il faudrait beaucoup d’absents pour être sélectionné mais avec ce qu’il fait en Ligue 1 chaque semaine, ce ne serait pas une honte ni un scandale de le voir revenir en équipe de France », a souligné le joueur formé à l’OM, qui a en tout cas clairement identifié le danger majeur pour la formation de Bruno Genesio sur ce match.
F. Thauvin

F. Thauvin

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Derniers commentaires

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

poo c est nul. aucune reponse sur tous tes troll. ca fait pitié, et en plusça n attire plus personne

Le PSG a une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

pas mal ! force à vous et courage dans l epreuve

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@Valdo le facho qui n'assume pas. Tu n'as pas compris? Quelle surprise!! Aucune pirouette, je ne vais pas me dire d'un parti alors que je les trouves tous nul. Tu es con à ce point? Oui mon petit facho, je suis illégitime à parler parce que je ne veux pas choisir un camp. Nouvelle démonstration de ton intolérance fasciste. Tu es contre l'autoritarisme et le totalitarisme mais tu traites ceux qui ne sont pas d'accord avec toi de sous-race et tu leur interdis le droit de parler parce qu'ils ne choisissent pas un camp? Tu interdis, tu refuse un droit, mais tu n'es par pour l'autoritarisme et le totalitarisme? Effectivement tu es con à ce point. Toi qui parle de Gemini, demande lui de te donner les définitions de ces mots. Ça t'instruira. Enfin si tu arrives à comprendre. Mais j'ai un gros doute tellement tu es stupide gamin. Érudit? Non j'ai été à l’école et j'appris. Chose que vraisemblablement tu n'as pas fait. Tu es le gros beauf inculte droitard et vulgaire qui n'a aucune éducation et qui visiblement est très limité intellectuellement. Mais tu as peut-être l'excuse de la génétique pour expliquer tout ça. Mais je pense plus à la peinture en plomb que tu as passé ton temps à lécher étant petit. Au fait, par curiosité, quel gout ça a? Toutes tes insultes montrent l’infâme merde que tu es et je suis très content de lire toute la rage que je te procure. Bouffe la bien, et n'oublie pas, tu me fais bien rire quand je te vois rager. Bisous.

Govou demande au PSG de venger l’OL

Allez on est devenu 'experts' en interruption de série, en témoignent les amis de City et du Barca. Allons gagner contre eux, les haters ont plus de cibles pour nous dire attendez de jouer contre XYZ ...

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

Écoute, si l'entraîneur juge qu'ils ne sont pas aptes à un moment donné, il faut lui faire confiance...

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