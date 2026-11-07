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PSG : Hakimi prolongé juste avant son procès, la vérité éclate

PSG : Hakimi prolongé juste avant son procès, la vérité éclate

PSG
parGuillaume Conte
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En attente de la date pour son procès pour viol en 2027, Achraf Hakimi est annoncé proche d'une nouvelle prolongation de contrat.
Déchainé en ce début de saison, Achraf Hakimi fait tellement peur aux défenses de France et d’Europe que Luis Enrique lui a donné une semaine de repos. Entre la saison dernière compliquée sur le plan physique avec des blessures, la CAN et un gros finish, et la Coupe du monde et l’enchainement immédiat des matchs à haute intensité, le Marocain a une semaine pour souffler avant de rejoindre les Lions de l’Atlas pour les matchs internationaux.
Le PSG chouchoute clairement son défenseur, qui vient de marquer un triplé en Ligue 1 contre Le Havre, et porte désormais régulièrement le brassard de capitaine. A 28 ans, il vit toujours la meilleure période de sa carrière, et n’a pas de souci à se faire pour son avenir avec un contrat jusqu’en 2029. Mais ce n’est pas suffisant pour le PSG, qui veut lui démontrer sa confiance et négocie actuellement une prolongation de contrat.

Pas d'urgence à le prolonger pour le PSG

L’idée est de voir le Marocain s’engager jusqu’en 2031, avec un salaire rehaussé à la clé, comme l’annonce le journaliste spécialisé Nicolo Schira. Cela mettrait le Marocain à l’abri d’un départ du PSG jusqu’à ses 32 ans, mais cette décision aurait aussi de quoi surprendra car Achraf Hakimi est tout de même en attente d’une date en 2027 pour son procès pour viol, ce qui pourrait changer beaucoup de choses pour la suite de sa carrière.
C’est pourquoi d’autres informations venues d’un suiveur assez précis du PSG mettent un terme à cette possible nouvelle prolongation, un an et demi après la dernière. Pour Abdellah Boulma, il n’y a pas d’urgence et si l’ambiance est cordiale entre les deux parties, aucune discussion concrète n’a vraiment lieu pour une nouvelle prolongation. « Il a prolongé il y’a bientôt un an (deux ans en réalité). Les deux parties prennent le temps… », a souligné l’insider, pour qui la prolongation d’Achraf Hakimi n’est clairement pas une priorité pour les mois à venir.

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poo c est nul. aucune reponse sur tous tes troll. ca fait pitié, et en plusça n attire plus personne

Le PSG a une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

pas mal ! force à vous et courage dans l epreuve

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@Valdo le facho qui n'assume pas. Tu n'as pas compris? Quelle surprise!! Aucune pirouette, je ne vais pas me dire d'un parti alors que je les trouves tous nul. Tu es con à ce point? Oui mon petit facho, je suis illégitime à parler parce que je ne veux pas choisir un camp. Nouvelle démonstration de ton intolérance fasciste. Tu es contre l'autoritarisme et le totalitarisme mais tu traites ceux qui ne sont pas d'accord avec toi de sous-race et tu leur interdis le droit de parler parce qu'ils ne choisissent pas un camp? Tu interdis, tu refuse un droit, mais tu n'es par pour l'autoritarisme et le totalitarisme? Effectivement tu es con à ce point. Toi qui parle de Gemini, demande lui de te donner les définitions de ces mots. Ça t'instruira. Enfin si tu arrives à comprendre. Mais j'ai un gros doute tellement tu es stupide gamin. Érudit? Non j'ai été à l’école et j'appris. Chose que vraisemblablement tu n'as pas fait. Tu es le gros beauf inculte droitard et vulgaire qui n'a aucune éducation et qui visiblement est très limité intellectuellement. Mais tu as peut-être l'excuse de la génétique pour expliquer tout ça. Mais je pense plus à la peinture en plomb que tu as passé ton temps à lécher étant petit. Au fait, par curiosité, quel gout ça a? Toutes tes insultes montrent l’infâme merde que tu es et je suis très content de lire toute la rage que je te procure. Bouffe la bien, et n'oublie pas, tu me fais bien rire quand je te vois rager. Bisous.

Govou demande au PSG de venger l’OL

Allez on est devenu 'experts' en interruption de série, en témoignent les amis de City et du Barca. Allons gagner contre eux, les haters ont plus de cibles pour nous dire attendez de jouer contre XYZ ...

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Écoute, si l'entraîneur juge qu'ils ne sont pas aptes à un moment donné, il faut lui faire confiance...

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