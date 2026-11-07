PSG : Hakimi prolongé juste avant son procès, la vérité éclate

En attente de la date pour son procès pour viol en 2027, Achraf Hakimi est annoncé proche d'une nouvelle prolongation de contrat.

Déchainé en ce début de saison, Achraf Hakimi fait tellement peur aux défenses de France et d’Europe que Luis Enrique lui a donné une semaine de repos. Entre la saison dernière compliquée sur le plan physique avec des blessures, la CAN et un gros finish, et la Coupe du monde et l’enchainement immédiat des matchs à haute intensité, le Marocain a une semaine pour souffler avant de rejoindre les Lions de l’Atlas pour les matchs internationaux.

Le PSG chouchoute clairement son défenseur, qui vient de marquer un triplé en Ligue 1 contre Le Havre, et porte désormais régulièrement le brassard de capitaine. A 28 ans, il vit toujours la meilleure période de sa carrière, et n’a pas de souci à se faire pour son avenir avec un contrat jusqu’en 2029. Mais ce n’est pas suffisant pour le PSG, qui veut lui démontrer sa confiance et négocie actuellement une prolongation de contrat.

Pas d'urgence à le prolonger pour le PSG

L’idée est de voir le Marocain s’engager jusqu’en 2031, avec un salaire rehaussé à la clé, comme l’annonce le journaliste spécialisé Nicolo Schira. Cela mettrait le Marocain à l’abri d’un départ du PSG jusqu’à ses 32 ans, mais cette décision aurait aussi de quoi surprendra car Achraf Hakimi est tout de même en attente d’une date en 2027 pour son procès pour viol, ce qui pourrait changer beaucoup de choses pour la suite de sa carrière.

C’est pourquoi d’autres informations venues d’un suiveur assez précis du PSG mettent un terme à cette possible nouvelle prolongation, un an et demi après la dernière. Pour Abdellah Boulma, il n’y a pas d’urgence et si l’ambiance est cordiale entre les deux parties, aucune discussion concrète n’a vraiment lieu pour une nouvelle prolongation. « Il a prolongé il y’a bientôt un an (deux ans en réalité). Les deux parties prennent le temps… », a souligné l’insider, pour qui la prolongation d’Achraf Hakimi n’est clairement pas une priorité pour les mois à venir.