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Le salaire de Carlos Vicens à l'OL, Thiago Motta n'avait aucune chance

Le salaire de Carlos Vicens à l'OL, Thiago Motta n'avait aucune chance

OL
parGuillaume Conte
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Le départ de Paulo Fonseca va générer d'importantes économies pour l'OL, et ce sera encore plus le cas avec le "petit" salaire de Carlos Vicens.
Il n’y aura pas eu de grand suspense pour la succession de Paulo Fonseca, parti par la petite porte de l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting Portugal, son « club de coeur ». L’OL n’a pas caché son désaccord avec cette fuite forcée en cours de saison, même si, n’en déplaise à Jean-Michel Aulas, il a quand même veillé à ce que ses intérêts financiers soient respectés. Lyon va récupérer 5 ME dans ce départ forcé en cours de saison, et fera en plus l’économie du salaire de Paulo Fonseca, pour qui il fallait débourser 400.000 euros par mois tout de même.

Thiago Motta prêt à diviser son salaire 

L’économie financière ne sera pas négligeable, car les successeurs annoncés avaient des prétentions bien inférieures. Même Thiago Motta, qui est le premier nom sorti du chapeau en raison de la fin de son contrat avec la Juventus, était prêt à faire de gros efforts. Selon les révélations de DAZN en Italie, l’entraineur passé par Bologne et ancien joueur du PSG, était prêt à passer sous la barre des 180.000 euros par mois pour rejoindre l’OL, alors qu'il émargeait à 300.000 euros par mois à la Juventus . Mais c’était encore trop élevé pour Lyon, surtout que Motta ne comptait pas faire plus d’efforts, son désir étant de rester en Serie A, où il a encore des touches en ce moment pour entrainer Naples.
Pour le comptable du club rhodanien, l’économie sera donc encore plus importante, musique Le Figaro annonce que Carlos Vicens va être payé 100.000 euros par mois à l’OL. En raison de sa faible expérience, Lyon a pu négocier un salaire en chute libre, et même le nombre d’adjoints ne va pas exploser avec ce changement de staff technique. Une bonne affaire sur le plan comptable, qui permet à l’OL d’économiser, entre les deux salaires, 300.000 euros par mois jusqu’à la fin de la saison, soit quasiment 2,5 ME.
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Bizarre ça gagne un match en Europe et il ne faut rien dire sur leur club qui était en déliquescence. Pourtant ca quitte rapidement la tribune quand ça perd

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On verra ce que ca donne mais est il fait pour le style ol? il a joué tous ces matchs avec une defense a 3 .. On est nombreux a ne pas etre fan de ce systeme a lyon qui n'a d'ailleurs presque jamais fonctionné .. pourquoi prendre un coach habitué a un systeme qui ne convient pas a l'equipe?

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Ce que tu dis... c'est exactement ce que dirait un veau. ^^

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Je préfère encore ce système boiteux que celui où il suffit de payer pour l'abandon des poursuites de certains pays.

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le dernier chapitre te correspond a merveille... décérébré qui vomis sa haine et sa frustration c'est ce que tu fais depuis des années!!!

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