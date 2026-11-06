Le Bayern admet être trop pauvre pour recruter Désiré Doué

A 21 ans, Désiré Doué a clairement franchi un palier et le jeune attaquant international français du Paris Saint-Germain attire les concurrents du club de capitale. Parmi les équipes dont la rumeur prétend qu'elles pourraient faire une offre pour l'ancien Rennais, il y a le Bayern Munich. Une piste fermement démentie.

Spécialiste du club bavarois, Christian Falk participait ce vendredi à une émission sur The Bayern Insider Podcast , un talk-show diffusé notamment sur Youtube. Parmi les nombreuses questions posées au journaliste allemand, l'une d'elles concernait Désiré Doué, dont le nom est parfois évoqué en Bavière. Mais Christian Falk n'a pas voulu vendre du rêve aux supporters du Bayern, car il a clairement dit qu'il était impossible d'envisager que l'ailier français quitte le PSG pour rejoindre la Bundesliga. Car même si Munich a recruté Harry Kane, ou Michael Olise, il n'a pas les moyens du Paris. Cependant, notre confrère a tenu à rappeler que les dirigeants munichois avaient tenté de recruter Désiré Doué avant qu'il ne signe avec le club de la capitale et que l'argent avait déjà bloqué les négociations.

Doué a toujours été trop cher pour le Bayern

Ce n’est pas vrai. Désiré Doué est un joueur très excitant, et le Bayern Munich a essayé de le recruter. A l’époque, il était déjà trop cher et finalement il a décidé qu’il allait à Paris. Mais c’est une évidence, il ne sera pas moins cher à l’avenir. Si vous ne parvenez pas à le recruter lorsque c’est encore un espoir, c’est le joueur que vous n’aurez pas actuellement car il réussit très bien aujourd’hui au PSG. Le Bayern Munich n’avait pas pu payer le prix demandé par Rennes il y a quelques saisons, dont je suis désolé, mais c’est trop tard pour faire un transfert vers le Bayern. Mais, disons que le point positif, c’est que le staff de Munich avait vu très tôt le potentiel de ce joueur. L’instinct du Bayern Munich est donc toujours aussi bon. Cependant, on le sait tous, ils n’ont pas les mêmes moyens que d’autres clubs pour acheter beaucoup de joueurs de ce calibre », a prévenu Christian Falk. Quoi qu'il en soit, Désiré Doué ne quittera pas le Paris Saint-Germain pour signer au Bayern Munich au prochain mercato . «», a prévenu Christian Falk.

Le Bayern Munich n'a pas les moyens de recruter Doué

Il est vrai que depuis le Mondial des Clubs et plus récemment les demi-finales de la Ligue des champions, le champion d'Allemagne fait encore des cauchemars de ce qu'il a subi face au PSG. Désiré Doué avait fait des misères au club allemand et forcément la tentation pourrait être grande pour le recruter. Clairement ce n'est pas d'actualité.