Aller au contenu
Deschamps imite Zidane, ça marche à tous les coups

Deschamps imite Zidane, ça marche à tous les coups

Equipe de France
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Pour trouver le club parfait pour son grand retour, Didier Deschamps est prêt à imiter Zinedine Zidane et attendre un long moment. Le jeu en vaut la chandelle.
Si ce n’est pas une preuve d’amour… Pendant cinq ans, Zinedine Zidane a refusé toutes les approches pour devenir entraineur malgré sa réussite avec le Real Madrid qui faisait saliver de nombreux clubs. La légende vivante du football français a attendu patiemment que la place se libère en équipe de France, et a pris l’été dernier la succession de Didier Deschamps. Ce dernier l’a eu un peu mauvaise, se sentant poussé dehors même si Zidane n’a pas fait le moindre bruit en ce sens, du moins publiquement.
Désormais, les rôles sont inversés et c’est le sélectionneur champion du monde en 2018 qui est sans poste. Et il ne compte pas se précipiter en prenant le premier projet venu. Il a ainsi refusé l’idée de rejoindre Manchester United en pleine saison, son goût pour la Premier League étant assez peu prononcé. « DD » a besoin d’un projet solide, dont il aurait les commandes et la maitrise, et au sein d’un club ambitieux.
Voilà qui limite forcément les possibilités, mais qui permet à Deschamps de faire le tri dans les options. Et selon la presse espagnole, l’idée de l’ancien sélectionneur des Bleus est très clair : reprendre le Real Madrid. Il y a réfléchi cet été avant que Florentino Pérez ne reparte vers José Mourinho, malgré la fin contrastée du premier passage du Portugais. En début de saison, cela a même été très chaud pour le « Spécial One », qui a depuis rétabli les choses. Mais il n’y a que les victoires et les titres qui comptent au sein de la Casa Blanca, et la stratégie de Deschamps pourrait bien être d’attendre patiemment que la place se libère au Real Madrid, pour arriver avec son expérience et son palmarès, à l’image de ce qu’avait réussi à faire Carlo Ancelotti.
Après près de 15 ans à la tête des Bleus, Deschamps peut se permettre d’être patient. Surtout que le projet qui pourrait en résulter représente certainement un rêve pour celui qui a déjà entrainé Kylian Mbappé avec l’équipe de France.
Articles Recommandés
Caqueret
OL

Govou demande au PSG de venger l’OL

Snobe Par Zidane Thauvin Va Se Venger Sur Lom
OM

Snobé par Zidane, Thauvin va se venger sur l’OM

Safonov
PSG

PSG : Luis Enrique prépare un sale coup à Safonov

Tv Vexe Par La L1 Al Khelaifi Boude Dans Son Coin
TV

TV : Vexé par la L1, Al-Khelaïfi boude dans son coin

Fil Info

Govou demande au PSG de venger l’OL
Snobé par Zidane, Thauvin va se venger sur l’OM
PSG : Luis Enrique prépare un sale coup à Safonov
TV : Vexé par la L1, Al-Khelaïfi boude dans son coin
OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash
Carlos Vicens, l'OL prend un énorme risque
Pablo Barrios au PSG, l'Atlético ne pose qu'une condition
Vicens jusqu’en 2029, l’OL touche au but
Toulouse sort du brouillard

Derniers commentaires

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

poo c est nul. aucune reponse sur tous tes troll. ca fait pitié, et en plusça n attire plus personne

Le PSG a une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

pas mal ! force à vous et courage dans l epreuve

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@Valdo le facho qui n'assume pas. Tu n'as pas compris? Quelle surprise!! Aucune pirouette, je ne vais pas me dire d'un parti alors que je les trouves tous nul. Tu es con à ce point? Oui mon petit facho, je suis illégitime à parler parce que je ne veux pas choisir un camp. Nouvelle démonstration de ton intolérance fasciste. Tu es contre l'autoritarisme et le totalitarisme mais tu traites ceux qui ne sont pas d'accord avec toi de sous-race et tu leur interdis le droit de parler parce qu'ils ne choisissent pas un camp? Tu interdis, tu refuse un droit, mais tu n'es par pour l'autoritarisme et le totalitarisme? Effectivement tu es con à ce point. Toi qui parle de Gemini, demande lui de te donner les définitions de ces mots. Ça t'instruira. Enfin si tu arrives à comprendre. Mais j'ai un gros doute tellement tu es stupide gamin. Érudit? Non j'ai été à l’école et j'appris. Chose que vraisemblablement tu n'as pas fait. Tu es le gros beauf inculte droitard et vulgaire qui n'a aucune éducation et qui visiblement est très limité intellectuellement. Mais tu as peut-être l'excuse de la génétique pour expliquer tout ça. Mais je pense plus à la peinture en plomb que tu as passé ton temps à lécher étant petit. Au fait, par curiosité, quel gout ça a? Toutes tes insultes montrent l’infâme merde que tu es et je suis très content de lire toute la rage que je te procure. Bouffe la bien, et n'oublie pas, tu me fais bien rire quand je te vois rager. Bisous.

Govou demande au PSG de venger l’OL

Allez on est devenu 'experts' en interruption de série, en témoignent les amis de City et du Barca. Allons gagner contre eux, les haters ont plus de cibles pour nous dire attendez de jouer contre XYZ ...

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

Écoute, si l'entraîneur juge qu'ils ne sont pas aptes à un moment donné, il faut lui faire confiance...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Toulouse logo
Toulouse
131034315141
11Brest logo
Brest
12933316124
12Lorient logo
Lorient
12933378-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading