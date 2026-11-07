Deschamps imite Zidane, ça marche à tous les coups

Pour trouver le club parfait pour son grand retour, Didier Deschamps est prêt à imiter Zinedine Zidane et attendre un long moment. Le jeu en vaut la chandelle.

Si ce n’est pas une preuve d’amour… Pendant cinq ans, Zinedine Zidane a refusé toutes les approches pour devenir entraineur malgré sa réussite avec le Real Madrid qui faisait saliver de nombreux clubs. La légende vivante du football français a attendu patiemment que la place se libère en équipe de France, et a pris l’été dernier la succession de Didier Deschamps. Ce dernier l’a eu un peu mauvaise, se sentant poussé dehors même si Zidane n’a pas fait le moindre bruit en ce sens, du moins publiquement.

Désormais, les rôles sont inversés et c’est le sélectionneur champion du monde en 2018 qui est sans poste. Et il ne compte pas se précipiter en prenant le premier projet venu. Il a ainsi refusé l’idée de rejoindre Manchester United en pleine saison, son goût pour la Premier League étant assez peu prononcé. « DD » a besoin d’un projet solide, dont il aurait les commandes et la maitrise, et au sein d’un club ambitieux.

Voilà qui limite forcément les possibilités, mais qui permet à Deschamps de faire le tri dans les options. Et selon la presse espagnole, l’idée de l’ancien sélectionneur des Bleus est très clair : reprendre le Real Madrid. Il y a réfléchi cet été avant que Florentino Pérez ne reparte vers José Mourinho, malgré la fin contrastée du premier passage du Portugais. En début de saison, cela a même été très chaud pour le « Spécial One », qui a depuis rétabli les choses. Mais il n’y a que les victoires et les titres qui comptent au sein de la Casa Blanca, et la stratégie de Deschamps pourrait bien être d’attendre patiemment que la place se libère au Real Madrid, pour arriver avec son expérience et son palmarès, à l’image de ce qu’avait réussi à faire Carlo Ancelotti.

Après près de 15 ans à la tête des Bleus, Deschamps peut se permettre d’être patient. Surtout que le projet qui pourrait en résulter représente certainement un rêve pour celui qui a déjà entrainé Kylian Mbappé avec l’équipe de France.