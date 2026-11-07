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LOSC : Mbappé en fin de contrat, il va faire une Kylian façon PSG

LOSC : Mbappé en fin de contrat, il va faire une Kylian façon PSG

LOSC
parHadrien Rivayrand
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Ethan Mbappé sera en fin de contrat au LOSC à l'issue de la saison. Beaucoup pensent que le frère de Kylian ne prolongera pas son aventure chez les Dogues.
Le LOSC peut compter depuis quelques saisons sur le talent d'Ethan Mbappé. Le joueur français avait rejoint le nord de la France libre de tout contrat, en provenance du PSG. Le petit frère de Kylian réalise du bon travail chez les Dogues. Cette saison, il s'est même montré important lors de matchs à enjeu. Son avenir fait déjà parler au LOSC, alors que son contrat arrive prochainement à son terme. Si des échanges avec sa direction ont eu lieu, rien ne semble avancer pour permettre à Ethan Mbappé de poursuivre l'aventure...

Ethan Mbappé, le LOSC se prépare au pire 

Ces dernières heures, le média Le Petit Lillois a même proposé un sondage à ses lecteurs. La question était la suivante : « Pensez-vous qu'Ethan Mbappé va prolonger son contrat au LOSC ? ». Les résultats sont plutôt clairs : 48 % des personnes interrogées ont répondu « Non, je n'y crois plus », 43 % ont choisi « Oui, je suis confiant » et 9 % ne se sont pas prononcées. Ethan Mbappé joue la montre pour le moment et de nombreux supporters du LOSC se préparent au pire. Un scénario dommageable pour les Dogues, qui ne pourraient pas récupérer d'indemnité de transfert en cas de départ.

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Cette situation n'est pas sans rappeler celle de son frère, Kylian Mbappé, qui avait lui aussi quitté le PSG libre de tout contrat. Si Ethan Mbappé n'a pas encore prolongé au LOSC, c'est tout le contraire d'Isaac Cossier et de Nabil Bentaleb. Deux bonnes nouvelles qui raviront les supporters lillois, en attendant d'en savoir plus sur l'avenir de leur coéquipier. En l'état actuel des choses, le natif de Montreuil pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain.
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Bizarre ça gagne un match en Europe et il ne faut rien dire sur leur club qui était en déliquescence. Pourtant ca quitte rapidement la tribune quand ça perd

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On verra ce que ca donne mais est il fait pour le style ol? il a joué tous ces matchs avec une defense a 3 .. On est nombreux a ne pas etre fan de ce systeme a lyon qui n'a d'ailleurs presque jamais fonctionné .. pourquoi prendre un coach habitué a un systeme qui ne convient pas a l'equipe?

LOSC : Mbappé en fin de contrat, il va faire une Kylian façon PSG

Ce que tu dis... c'est exactement ce que dirait un veau. ^^

PSG : Hakimi prolongé juste avant son procès, la vérité éclate

Je préfère encore ce système boiteux que celui où il suffit de payer pour l'abandon des poursuites de certains pays.

LOSC : Mbappé en fin de contrat, il va faire une Kylian façon PSG

le dernier chapitre te correspond a merveille... décérébré qui vomis sa haine et sa frustration c'est ce que tu fais depuis des années!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
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Paris
17952216106
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Monaco
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8Nice logo
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9Lens logo
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13941416133
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Toulouse
131034315141
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12933378-1
13Strasbourg logo
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10103161822-4
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1093151323-10
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89225917-8
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Troyes
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