LOSC : Mbappé en fin de contrat, il va faire une Kylian façon PSG

Ethan Mbappé sera en fin de contrat au LOSC à l'issue de la saison. Beaucoup pensent que le frère de Kylian ne prolongera pas son aventure chez les Dogues.

Le LOSC peut compter depuis quelques saisons sur le talent d'Ethan Mbappé. Le joueur français avait rejoint le nord de la France libre de tout contrat, en provenance du PSG. Le petit frère de Kylian réalise du bon travail chez les Dogues. Cette saison, il s'est même montré important lors de matchs à enjeu. Son avenir fait déjà parler au LOSC, alors que son contrat arrive prochainement à son terme. Si des échanges avec sa direction ont eu lieu, rien ne semble avancer pour permettre à Ethan Mbappé de poursuivre l'aventure...

Ethan Mbappé, le LOSC se prépare au pire

Ces dernières heures, le média Le Petit Lillois a même proposé un sondage à ses lecteurs. La question était la suivante : « Pensez-vous qu'Ethan Mbappé va prolonger son contrat au LOSC ? ». Les résultats sont plutôt clairs : 48 % des personnes interrogées ont répondu « Non, je n'y crois plus », 43 % ont choisi « Oui, je suis confiant » et 9 % ne se sont pas prononcées. Ethan Mbappé joue la montre pour le moment et de nombreux supporters du LOSC se préparent au pire. Un scénario dommageable pour les Dogues, qui ne pourraient pas récupérer d'indemnité de transfert en cas de départ.

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