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Caqueret

Govou demande au PSG de venger l’OL

OL
parEric Bethsy
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Titulaire lors du festival à Lens (9-1) mercredi en Ligue des Champions, Maxence Caqueret s’est fait plaisir. Le milieu de Côme se dit plus épanoui qu’à l’Olympique Lyonnais. Une déclaration qui n’a pas plu à tout le monde.
Si le Racing Club de Lens a vécu un cauchemar mercredi, son adversaire du soir s’est éclaté à Bollaert. Côme a donné une véritable leçon de football aux Sang et Or. Aux côtés de l’international français Lucas Da Cunha, Maxence Caqueret a brillé dans l’entrejeu. L’ancien joueur de l'Olympique Lyonnais dispose d’un faible temps de jeu sous les ordres de Cesc Fabregas. Mais le milieu de 26 ans adhère totalement à la philosophie de jeu de son entraîneur. Le natif de Vénissieux partageait effectivement son épanouissement durant son entretien accordé à RMC jeudi.

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« Il y a une différence d'idée de jeu par rapport à ce que j'ai vécu à Lyon, comparait Maxence Caqueret. Je suis un joueur qui aime avoir la balle donc dans l'idée de jeu, c'est quelque chose qui me parlait énormément. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai signé ici à Côme. La chance qu'on a avec ce coach, c'est qu'il nous demande de jouer, de prendre beaucoup de risques, peu importe ce qui se passe. On a pris des buts en ressortant de derrière mais dans le vestiaire il nous dit directement que ce n'est pas grave, qu'il faut recommencer, continuer comme ça et ça nous met en confiance. »
On comprend que le milieu relayeur ne regrette pas son départ de l’Olympique Lyonnais. Sa déclaration n’a donc pas plu à l’ancien Gone Sidney Govou, au courant du calendrier de Côme dans cette Ligue des Champions. « Contre le PSG j’attends de voir ! », a réagi le consultant de Canal+ en référence au déplacement du Paris Saint-Germain en Italie programmé le 20 janvier. Une affiche prometteuse pour les amoureux de football et Sidney Govou, impatient de voir si Maxence Caqueret sera toujours aussi épanoui après avoir croisé les Parisiens.
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Derniers commentaires

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

poo c est nul. aucune reponse sur tous tes troll. ca fait pitié, et en plusça n attire plus personne

Le PSG a une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

pas mal ! force à vous et courage dans l epreuve

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@Valdo le facho qui n'assume pas. Tu n'as pas compris? Quelle surprise!! Aucune pirouette, je ne vais pas me dire d'un parti alors que je les trouves tous nul. Tu es con à ce point? Oui mon petit facho, je suis illégitime à parler parce que je ne veux pas choisir un camp. Nouvelle démonstration de ton intolérance fasciste. Tu es contre l'autoritarisme et le totalitarisme mais tu traites ceux qui ne sont pas d'accord avec toi de sous-race et tu leur interdis le droit de parler parce qu'ils ne choisissent pas un camp? Tu interdis, tu refuse un droit, mais tu n'es par pour l'autoritarisme et le totalitarisme? Effectivement tu es con à ce point. Toi qui parle de Gemini, demande lui de te donner les définitions de ces mots. Ça t'instruira. Enfin si tu arrives à comprendre. Mais j'ai un gros doute tellement tu es stupide gamin. Érudit? Non j'ai été à l’école et j'appris. Chose que vraisemblablement tu n'as pas fait. Tu es le gros beauf inculte droitard et vulgaire qui n'a aucune éducation et qui visiblement est très limité intellectuellement. Mais tu as peut-être l'excuse de la génétique pour expliquer tout ça. Mais je pense plus à la peinture en plomb que tu as passé ton temps à lécher étant petit. Au fait, par curiosité, quel gout ça a? Toutes tes insultes montrent l’infâme merde que tu es et je suis très content de lire toute la rage que je te procure. Bouffe la bien, et n'oublie pas, tu me fais bien rire quand je te vois rager. Bisous.

Govou demande au PSG de venger l’OL

Allez on est devenu 'experts' en interruption de série, en témoignent les amis de City et du Barca. Allons gagner contre eux, les haters ont plus de cibles pour nous dire attendez de jouer contre XYZ ...

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

Écoute, si l'entraîneur juge qu'ils ne sont pas aptes à un moment donné, il faut lui faire confiance...

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