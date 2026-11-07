PSG : Luis Enrique prépare un sale coup à Safonov
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
@Valdo le facho qui n'assume pas. Tu n'as pas compris? Quelle surprise!! Aucune pirouette, je ne vais pas me dire d'un parti alors que je les trouves tous nul. Tu es con à ce point? Oui mon petit facho, je suis illégitime à parler parce que je ne veux pas choisir un camp. Nouvelle démonstration de ton intolérance fasciste. Tu es contre l'autoritarisme et le totalitarisme mais tu traites ceux qui ne sont pas d'accord avec toi de sous-race et tu leur interdis le droit de parler parce qu'ils ne choisissent pas un camp? Tu interdis, tu refuse un droit, mais tu n'es par pour l'autoritarisme et le totalitarisme? Effectivement tu es con à ce point. Toi qui parle de Gemini, demande lui de te donner les définitions de ces mots. Ça t'instruira. Enfin si tu arrives à comprendre. Mais j'ai un gros doute tellement tu es stupide gamin. Érudit? Non j'ai été à l’école et j'appris. Chose que vraisemblablement tu n'as pas fait. Tu es le gros beauf inculte droitard et vulgaire qui n'a aucune éducation et qui visiblement est très limité intellectuellement. Mais tu as peut-être l'excuse de la génétique pour expliquer tout ça. Mais je pense plus à la peinture en plomb que tu as passé ton temps à lécher étant petit. Au fait, par curiosité, quel gout ça a? Toutes tes insultes montrent l’infâme merde que tu es et je suis très content de lire toute la rage que je te procure. Bouffe la bien, et n'oublie pas, tu me fais bien rire quand je te vois rager. Bisous.
Allez on est devenu 'experts' en interruption de série, en témoignent les amis de City et du Barca. Allons gagner contre eux, les haters ont plus de cibles pour nous dire attendez de jouer contre XYZ ...
Écoute, si l'entraîneur juge qu'ils ne sont pas aptes à un moment donné, il faut lui faire confiance...
@ Rico Tu te trompes, il n'y a rien de personnel avec Valdo. Je ne le connais pas. C'est un rageux vulgaire qui ne vient ici que pour insulter les Marseillais et tout ce qui n'est pas RN. Un bas du front lambda. Je parle donc son langage en l'insultant en retour. C'est ma ligne de conduite ici. Pour en revenir avec le sujet. Les mots ont un sens et l'Histoire l'a montré. Le fascisme est une idéologie qui repose sur le nationalisme et avant tout sur le nationalisme. Ce n'est pas exclusif mais c'est indispensable. Parler de fascisme pour des personnes qui se veulent internationalistes c'est autant absurde qu'incorrect. J'entends bien que l'extrême gauche rejoint l'extrême droite par des penchants dictatoriaux, d'intolérances et d'actions violentes et de répressions des opinions divergentes. Je suis ok avec tout ça et je ne le nie pas. Mais le mot pour qualifier ça ce n'est pas fascisme. Parce que ce n'est qu'une partie du sens de ce mot et ce n'est pas ce qui le distingue le plus. C'est devenu une sorte de point Goldwin qui est aussi absurde que le premier. Personnellement c'est appauvrir une langue et donc appauvrir la compréhension et la réflexion quand on appauvrit le sens d'un mot alors qu'il en existe d'autres pour définir ce qu'on veut dire. La répression des opinions divergentes c'est la censure. Est-ce qu'on peut dire que l'extrême gauche censure, oui sans aucune ambiguïté. On peut aussi parler de dogmatisme, de totalitarisme, d'atteinte à la liberté d'expression et dans une moindre mesure de bâillonnement ou de pensée unique. Il y a bien assez de mot pour qualifier tout ça sans avoir à détourner le sens d'un autre. Car ce faisant on fait disparaitre l'existence de la réalité qu'il qualifiait et on accentue l'oubli. C'est autant dangereux qu'incorrect.
On doit prendre tous les adversaires serieusement car un match n'est jamais gagné d'avance
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11