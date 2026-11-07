PSG : Luis Enrique prépare un sale coup à Safonov

Performant dans la cage du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov garde la confiance de son entraîneur Luis Enrique. Mais la situation pourrait évoluer dans les mois à venir, le club francilien n’ayant pas abandonné la piste menant à Zion Suzuki.

C'est un gardien qui correspond très bien à ce que nous cherchons, à ce que nous aimons dans le football moderne, se réjouissait l’Espagnol le mois dernier. (…) Je suis très content, il est encore en train de s'améliorer. Il est très courageux, il fait tout ce que nous voulons pour commencer les actions et pour défendre. » Malheureusement pour sa doublure Lucas Chevalier, Matvey Safonov ne montre quasiment aucun signe de fébrilité. Au contraire, le gardien numéro un du Paris Saint-Germain ne cesse de justifier la confiance accordée par Luis Enrique. L’entraîneur parisien se réjouit de la progression du Russe qui répond parfaitement à ses attentes. «, se réjouissait l’Espagnol le mois dernier.

A écouter Luis Enrique, le Paris Saint-Germain n’a aucune raison d’envisager un changement de gardien. Et pourtant, le club de la capitale n’écarte pas cette hypothèse. Le journaliste de TEAMtalk Graeme Bailey affirme que le double champion d’Europe s’intéresse toujours à Zion Suzuki (24 ans). Pour rappel, l’international japonais était passé tout proche d’une arrivée chez les Parisiens cet été. Sa venue a seulement capoté à la dernière minute en raison d’un désaccord avec l’entourage du portier. Manifestement, les dirigeants franciliens ne sont pas rancuniers.

Il faut dire que l’ancien gardien de Parme, finalement transféré à Aston Villa pour 30 millions d’euros, réalise des débuts convaincants en Angleterre. Ses performances n’ont pas échappé au Paris Saint-Germain, ni au Real Madrid également attentif à son évolution. Autant dire que Zion Suzuki n’a pas le profil d’un simple gardien remplaçant. Cette rumeur a donc de quoi inquiéter Matvey Safonov, mais aussi Lucas Chevalier qui risque de descendre encore un peu plus bas dans la hiérarchie.