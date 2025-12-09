ICONSPORT_278257_0708
Luis Enrique

Séisme au PSG, le nom de Luis Enrique murmuré au Real Madrid

PSG09 déc. , 18:30
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG a confié son projet à Luis Enrique. L'entraineur espagnol se plait beaucoup dans la capitale française mais n'en reste pas moins courtisé par certains grands clubs européens.
Le PSG se porte très bien depuis l’arrivée de Luis Enrique sur son banc. L’entraîneur espagnol a totalement transformé le visage de l’équipe francilienne, avec à la clé un titre en Ligue des champions. L’ancien coach du FC Barcelone se sent très bien au Paris Saint-Germain. Cela n’empêche toutefois pas certains clubs de vouloir tenter leur chance pour le récupérer. Le Barça aimerait notamment en faire le successeur d’Hansi Flick. Mais voilà que le Real Madrid aimerait également un profil comme celui de Luis Enrique pour prendre la suite de Xabi Alonso, qui pourrait ne pas survivre à la réception de Manchester City mercredi soir en Ligue des champions.

Le Real Madrid rêve d'imiter le PSG 

Pour Matias Pratz, dans des propos relayés par Marca, Florentino Pérez serait bien inspiré de foncer sur Luis Enrique, seul entraineur capable selon lui de remettre de l'ordre au sein de la Casa Blanca : « Il est le seul capable de convaincre ses joueurs qu'ils doivent courir, presser ensemble et faire passer l'équipe avant les individualités. Mais ne perdons plus de temps, car Luis Enrique ne va pas entraîner le Real Madrid »
Ce qu'on désire avant tout à Madrid, c'est un plan de jeu clair avec des individualités prêtes à se mettre au service du collectif. Un projet semblable au PSG de Luis Enrique. Il faudra donc trouver un entraineur qui ressemble au technicien parisien, à moins d'arriver à le convaincre. Peu de chances que cela se produise. Luis Enrique est attaché au projet parisien mais est aussi un fan inconditionnel du Barça. Même si cela ne l'a pas empêché de jouer pour le Real Madrid par le passé...

Lire aussi

Le PSG champion du monde, le Qatar fait des cadeauxLe PSG champion du monde, le Qatar fait des cadeaux
Avant d'en savoir plus sur son éventuel prochain entraineur, le Real Madrid doit se projeter sur la réception de Manchester City en Ligue des champions. Une défaite serait dramatique pour l'institution merengue, encore très loin de convaincre malgré des stars à tous les postes.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279506_0001
Ligue des Champions

Monaco - Galatasaray : les compos (21h sur C+Sport)

ICONSPORT_278179_0206
Ligue des Champions

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

le psg s active pour virer safonov iconsport 267396 0168 397791
PSG

Safonov prépare déjà son départ du PSG

ICONSPORT_186591_0112 (1)
OL

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

Fil Info

19:56
Monaco - Galatasaray : les compos (21h sur C+Sport)
19:54
Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)
19:30
Safonov prépare déjà son départ du PSG
19:00
L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer
19:00
TV : Union Saint-Gilloise - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:00
Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv
17:40
CdM 2026 : La décision de M6 qui va faire hurler
17:30
YL : 5-0, Monaco qualifié haut la main

Derniers commentaires

CdM 2026 : La décision de M6 qui va faire hurler

comme si on en doutait... ca sera la pause fraicheur pour nous aussi, ravitaillement de bieres!

OL : Le transfert de Morton prend forme

Mon cher gros malin, quand on dit ce que tu as dit, c'est qu'on estime que le joueur vaut donc le double. Merci de m'avoir lu et grand merci pour ta précédente réponse....

OL : Le transfert de Morton prend forme

Donc toi tu prends tout au 1er degré? Interessant :) Apres a 40M ca veut dire que je fais le reste du corps gratos, bonne affaire je trouve

Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

je ne pense pas qu'il rejoue au foot

Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

Tel aviv a besoin d'un défenseur central . Le sien est gravement blessé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading