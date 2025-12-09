Séisme au PSG, le nom de Luis Enrique murmuré au Real Madrid

Le PSG a confié son projet à Luis Enrique. L'entraineur espagnol se plait beaucoup dans la capitale française mais n'en reste pas moins courtisé par certains grands clubs européens.

Le PSG se porte très bien depuis l’arrivée de Luis Enrique sur son banc. L’entraîneur espagnol a totalement transformé le visage de l’équipe francilienne, avec à la clé un titre en Ligue des champions. L’ancien coach du FC Barcelone se sent très bien au Paris Saint-Germain. Cela n’empêche toutefois pas certains clubs de vouloir tenter leur chance pour le récupérer. Le Barça aimerait notamment en faire le successeur d’Hansi Flick. Mais voilà que le Real Madrid aimerait également un profil comme celui de Luis Enrique pour prendre la suite de Xabi Alonso, qui pourrait ne pas survivre à la réception de Manchester City mercredi soir en Ligue des champions.

Le Real Madrid rêve d'imiter le PSG

Pour Matias Pratz, dans des propos relayés par Marca, Florentino Pérez serait bien inspiré de foncer sur Luis Enrique, seul entraineur capable selon lui de remettre de l'ordre au sein de la Casa Blanca : « Il est le seul capable de convaincre ses joueurs qu'ils doivent courir, presser ensemble et faire passer l'équipe avant les individualités. Mais ne perdons plus de temps, car Luis Enrique ne va pas entraîner le Real Madrid ».

Ce qu'on désire avant tout à Madrid, c'est un plan de jeu clair avec des individualités prêtes à se mettre au service du collectif. Un projet semblable au PSG de Luis Enrique. Il faudra donc trouver un entraineur qui ressemble au technicien parisien, à moins d'arriver à le convaincre. Peu de chances que cela se produise. Luis Enrique est attaché au projet parisien mais est aussi un fan inconditionnel du Barça. Même si cela ne l'a pas empêché de jouer pour le Real Madrid par le passé...

Lire aussi Le PSG champion du monde, le Qatar fait des cadeaux

Avant d'en savoir plus sur son éventuel prochain entraineur, le Real Madrid doit se projeter sur la réception de Manchester City en Ligue des champions. Une défaite serait dramatique pour l'institution merengue, encore très loin de convaincre malgré des stars à tous les postes.