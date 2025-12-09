ICONSPORT_279023_0185

PSG : Ayyoub Bouaddi à Paris, la douche froide

Malgré sa prolongation en faveur de Lille jusqu’en 2029, Ayyoub Bouaddi est toujours pisté par le PSG. Le club parisien n’est toutefois pas en pole dans ce dossier en raison de la forte concurrence anglaise.
Le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer au milieu de terrain l’été prochain et a ciblé Ayyoub Bouaddi comme l’une de ses cibles prioritaires. L’international espoirs français du LOSC entre totalement dans la politique de recrutement du PSG, qui souhaite s’offrir les meilleurs espoirs de Ligue 1 comme cela a été le cas par le passé avec Barcola, Doué ou plus récemment Chevalier. Avant le match contre l’OM vendredi, Lille a annoncé à la surprise générale la prolongation de son grand espoir jusqu’en 2029.
De quoi refroidir le Paris Saint-Germain, qui reste néanmoins intéressé par Ayyoub Bouaddi. Le site Media Foot croit savoir que le champion d’Europe en titre est à l’affût dans ce dossier, sans être pour autant en pole position. En effet, le média indique que Manchester United et Arsenal sont de loin les deux équipes les plus intéressées par un potentiel transfert d’Ayyoub Bouaddi.

Arsenal et Manchester United sont chauds

Les cadors de Premier League sont raides dingues du joueur lillois et pourraient monter à des hauteurs de prix supérieures à 50 millions d’euros, un total que le PSG ne souhaite pas dépasser pour le Franco-Marocain. Rien n’est toutefois perdu pour Luis Campos, qui va sagement passer son tour cet hiver et qui reviendra à la charge l’été prochain si la situation de Bouaddi n’a pas bougé. Paris ne souhaite pas se précipiter dans ce dossier, ni surpayer le joueur des Dogues, quitte à le voir filer en Premier League en cas de proposition colossale.

La question est maintenant de savoir si les clubs anglais tenteront le tout pour le tout afin de recruter Ayyoub Bouaddi au mois de janvier ou si, comme le Paris Saint-Germain, Manchester United et Arsenal attendront l’été, un moment sans doute plus propice pour réaliser un tel transfert. Car maintenant qu’il est débarrassé de toute pression contractuelle, le club lillois n’a plus aucun intérêt à se séparer de son joueur dès le mois de janvier alors qu’il est encore engagé dans la course au top 4 en Ligue 1 et en bonne position pour continuer l’aventure en Europa League.
Loading