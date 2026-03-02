ICONSPORT_360753_0375

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

OM02 mars , 22:00
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a battu l’Olympique Lyonnais au terme d’une rencontre très tendue entre les deux formations rivales. Les Gones ne digèrent d’ailleurs pas certaines décisions arbitrales prises en fin de match.
L’OM n’est plus qu’à deux points de l’OL après son succès face aux Lyonnais, ce dimanche soir en Ligue 1, au Stade Vélodrome. Les hommes d’Habib Beye ont fait preuve de caractère pour l’emporter après avoir été menés à deux reprises.
Alors que les Rhodaniens pensaient tenir un résultat positif, le dernier but phocéen inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang ne passe pas côté lyonnais. En cause ? Une faute présumée sur Tyler Morton qui aurait été oubliée par l’arbitre. De plus, un but jugé hors jeu, très limite, refusé à Corentin Tolisso renforce le sentiment d’injustice au sein de l’OL.

Des commentateurs qui font le buzz 

D’ailleurs, les commentateurs d’OLTV n’ont pas manqué de faire part de leur mécontentement à l’issue de la rencontre, pointant clairement du doigt Jérôme Brisard : « C’est terminé, l’OL s’incline, essentiellement à cause de l’homme en rouge que vous venez de voir. Avec un arbitrage incroyable, notamment sur le troisième but marseillais. Vous pouvez faire les beaux, c’est sûr, quand on joue à 12 contre 11, c’est toujours un peu plus facile. »
Avant cela, les commentateurs pro-OL avaient également fait preuve d’une mauvaise foi assez insolite concernant les deux premiers buts phocéens.

OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille
À noter que si l’Olympique Lyonnais dispose toujours de sa chaîne de télévision, ce n’est plus le cas pour l’Olympique de Marseille. En 2018, les Phocéens ont mis fin à la diffusion d’OM TV pour se concentrer sur les réseaux sociaux et le site internet du club.
Beaucoup espèrent à Marseille pouvoir retrouver un média de ce type dans les prochaines années. Reste à savoir ce qu’en pensera Frank McCourt, dont l’objectif est à la fois de rationaliser les dépenses et de séduire de nouveaux investisseurs pour le club.
