Loic Fery FC Lorient
Loic Fery

Bloqué à Abou Dhabi, Loïc Féry ratera Lorient-Nice

Lorient02 mars , 23:00
parClaude Dautel
0
Présent à Abou Dhabi pour un séminaire d'entreprise, le président du FC Lorient est pour l'instant dans l'impossibilité de revenir en France en raison de la guerre au Moyen-Orient.
Ce n'est pas un influenceur, et il n'est pas à Dubaï. Mais Loïc Fery a eu la mauvaise idée d'organiser un séminaire pour son entreprise à Abou Dhabi, sans savoir que ce week-end les États-Unis et l'Israël allaient entrer en guerre contre l'Iran. Pour l'instant, le patron des Merlus ne peut quitter les Émirats arabes unis, et dans Ouest-France, qui l'a contacté, il admet que s'il ne ressent pas trop le danger, il ne pourra toutefois pas être de retour en France cette semaine alors que Lorient reçoit Nice en Coupe de France, mercredi au Moustoir. Témoignant des événements qui se déroulent au Moyen-Orient, Loïc Féry reste relativement zen, même s'il est témoin que cela chauffe dans le secteur et que la date de son retour en France est encore très incertaine.

L'aéroport d'Abou Dhabi attaqué par l'Iran

« Plus de 600 missiles et drones iraniens ont été lâchés depuis le début de l’attaque. Les aéroports de Dubaï et d’Abou Dhabi ont été touchés. Des vols doivent reprendre de manière limitée. A priori, notre retour est désormais prévu vendredi ou samedi. Je ne serai donc pas au match de Coupe de France mercredi. Mais vu le contexte humanitaire, ce n’est rien », a confié Loïc Féry dans le quotidien régional. Cependant, dans la soirée, on a appris que la compagnie Etihad, basée à Abou Dhabi, avait repris partiellement ses vols au départ de la capitale des Émirats arabes unis, avant une reprise plus importante le 4 mars. De son côté, Air France a indiqué que ses vols reprendraient, au mieux, que le 5 mars, en fonction de l'évolution de l'actualité.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360824_0063
Liga

Esp : Satriano torpille le Real Madrid

ICONSPORT_360822_0019
Ligue 2

L2 : Troyes repasse devant l'ASSE

ICONSPORT_167018_0424
Foot Mondial

Lamine Yamal et Lionel Messi, le Qatar menace

Fil Info

02 mars , 23:07
Esp : Satriano torpille le Real Madrid
02 mars , 22:38
L2 : Troyes repasse devant l'ASSE
02 mars , 22:30
Lamine Yamal et Lionel Messi, le Qatar menace
02 mars , 22:00
OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct
02 mars , 21:30
Bordeaux se déplace en force, la N2 bat un record
02 mars , 21:00
PFC : 4 joueurs écartés, Kombouaré balance tout
02 mars , 20:30
OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?
02 mars , 20:00
Lee Kang-In envoie un message au PSG

Derniers commentaires

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

Je navigue entre Espagne et France, on a depuis peu des extraits de matchs de l'OL (cause Endrick) la réaction sur son obstruction après celle sur Morton ça a été "en fait l'arbitre il siffle quand il a envie"

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

sur ce match, c’était particulièrement agaçant… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

faudrait commencer par virer les plongeuses du LoL… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

ceux qui parlent d’arbittage, ce sont les loosers mauvais perdants… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

Pareil au Brésil où il y avait près de 400,000 spectateurs sur la chaine CazéTV. Comme lors du match où Endrick a été expulsé, il y a des émissions et des articles sur le mauvais arbitrage. Si la L1 veut mieux se vendre à l'étranger, il est urgent de réagir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading