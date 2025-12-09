Le PSG champion du monde, le Qatar fait des cadeaux

Le PSG a décidé d'allonger la monnaie pour s'assurer la présence de ses supporters à Doha pour la Coupe Intercontinentale qui aura lieu la semaine prochaine à Doha.

QSI envoie régulièrement les joueurs du PSG se faire soigner à la Clinique Aspetar de Doha, considérée comme à la pointe de la technologie et de la médecine pour les sportifs de haut niveau. Désormais, le club de la capitale va envoyer ses supporters dans l’Emirat. Pour la finale de la Coupe Intercontinentale, le Paris SG a de nouveau proposé un prix défiant toute concurrence à ses supporters les plus fidèles afin de les récompenser, mais aussi de mettre un peu d’ambiance.

Le PSG paye de sa poche le voyage des supporters

Ce sera pour le match contre un adversaire à définir, que le PSG dispute en tant que champion d’Europe. Au bout, le titre officiel de champion du monde, qui revient bien au vainqueur de cette compétition, et non pas au vainqueur de la Coupe du monde des clubs, comme le précise la FIFA.

Pour ce match du 17 décembre à Doha, le PSG a envoyé un message à ses supporters, abonnés et fidèles du Parc des Princes afin de leur proposer une offre alléchante. Pour un montant de 150 à 200 euros, un package comprenant le transport en avion, le repas à bord, le transport sur place et le billet du match contre une formation encore à définir. A ce prix, tous les sésames se sont écoulés en quelques minutes, précise Le Parisien. Pour RMC, cela concerne « quelques centaines » de supporters, pas plus, qui iront donc à Doha dans une semaine.

De quoi assurer un soutien vocal pour les fidèles du PSG, et peut-être le gain d’un nouveau titre. Un investissement qui coûtera forcément un peu d’argent au PSG, car le simple aller-retour de Paris à Doha coûte déjà plus de 1000 euros en temps normal. Sans parler du prix du billet et des transports sur place.