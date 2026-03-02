ICONSPORT_360822_0019

L2 : Troyes repasse devant l'ASSE

Ligue 202 mars , 22:38
parClaude Dautel
En déplacement ce lundi soir à Amiens, l'ESTAC s'est imposé 2 à 0 avec des buts signés Diawara (52e) et Bentayeb (60e). Grâce à cette victoire, Troyes reprend les commandes de la Ligue 2 avec deux points d'avance sur l'AS Saint-Étienne. Le week-end prochain, l'ESTAC recevra Clermont, tandis que les Verts accueilleront le Red Star à Geoffroy-Guichard.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
48251465402515
2
Saint-Étienne
46251447442915
3
Reims
42251195372314
4
Le Mans
41251011430246
5
Annecy
3925116834259
Tout afficher
Derniers commentaires

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

Je navigue entre Espagne et France, on a depuis peu des extraits de matchs de l'OL (cause Endrick) la réaction sur son obstruction après celle sur Morton ça a été "en fait l'arbitre il siffle quand il a envie"

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?

sur ce match, c’était particulièrement agaçant… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

faudrait commencer par virer les plongeuses du LoL… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

ceux qui parlent d’arbittage, ce sont les loosers mauvais perdants… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

Pareil au Brésil où il y avait près de 400,000 spectateurs sur la chaine CazéTV. Comme lors du match où Endrick a été expulsé, il y a des émissions et des articles sur le mauvais arbitrage. Si la L1 veut mieux se vendre à l'étranger, il est urgent de réagir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

