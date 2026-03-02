L2 : Troyes repasse devant l'ASSE

OM-OL : Les commentateurs d'OLTV disjonctent en direct

Pareil au Brésil où il y avait près de 400,000 spectateurs sur la chaine CazéTV. Comme lors du match où Endrick a été expulsé, il y a des émissions et des articles sur le mauvais arbitrage. Si la L1 veut mieux se vendre à l'étranger, il est urgent de réagir.