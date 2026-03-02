L2 : Troyes repasse devant l'ASSE

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|25
|14
|6
|5
|40
|25
|15
|46
|25
|14
|4
|7
|44
|29
|15
|42
|25
|11
|9
|5
|37
|23
|14
|41
|25
|10
|11
|4
|30
|24
|6
|39
|25
|11
|6
|8
|34
|25
|9
Je navigue entre Espagne et France, on a depuis peu des extraits de matchs de l'OL (cause Endrick) la réaction sur son obstruction après celle sur Morton ça a été "en fait l'arbitre il siffle quand il a envie"
sur ce match, c’était particulièrement agaçant… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
faudrait commencer par virer les plongeuses du LoL… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
ceux qui parlent d’arbittage, ce sont les loosers mauvais perdants… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Pareil au Brésil où il y avait près de 400,000 spectateurs sur la chaine CazéTV. Comme lors du match où Endrick a été expulsé, il y a des émissions et des articles sur le mauvais arbitrage. Si la L1 veut mieux se vendre à l'étranger, il est urgent de réagir.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Loading
⚽️⚽️ #ASCESTAC 0️⃣-2️⃣