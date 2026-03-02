Lamine Yamal et Lionel Messi, le Qatar menace

Respectivement vainqueurs de l’Euro et de la Copa America 2024, l’Espagne et l’Argentine doivent s’affronter lors de la Finalissima le 27 mars à Doha. Mais à cause du contexte au Qatar, le pays hôte a suspendu toutes les compétitions programmées sur son sol.

Prévue le vendredi 27 mars à Doha, la rencontre entre l'Espagne et l'Argentine est effectivement menacée. Les vainqueur des éditions 2024 de l'Euro et de la Copa America doivent s'affronter dans le cadre de la Finalissima. Mais les récentes attaques ont incité le Qatar à tout interrompre. « La Fédération qatarie de football annonce le report de tous les tournois, compétitions et matchs à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre », a indiqué l'instance dans un communiqué dimanche.

Report ou annulation ?

« Les nouvelles dates de reprise des compétitions seront communiquées ultérieurement », a-t-elle précisé sans savoir comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines. Pour rappel, les Etats-Unis et Israël ont mené des attaques aériennes contre l’Iran samedi dernier. En guise de représailles, le pays touché a lui aussi frappé des cibles américaines dans les pays du Moyen-Orient. Les Emirats arabes unis, l’Arabie Saoudite et le Qatar sont donc en état d’alerte maximale. A l’heure actuelle, il est évidemment impossible de savoir si la Finalissima pourra se jouer à la date prévue.

Si la suspension dure, l’UEFA et la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) devront s’entendre sur un éventuel report. Une annulation définitive serait un coup dur pour les deux instances, mais aussi pour les amateurs de football qui attendent ce match avec impatience. La rencontre opposera la star argentine Lionel Messi au jeune Espagnol Lamine Yamal, présenté comme son successeur au FC Barcelone. Un duel forcément séduisant, d’autant que les deux gauchers viennent de se distinguer, l’un avec un doublé avec l’Inter Miami contre Orlando City (4-2), et l’autre avec le premier triplé de sa carrière.