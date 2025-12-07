Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Le torchon brûle entre Mohamed Salah et Liverpool, à tel point que le départ de l’international égyptien en janvier est une option. De quoi forcer le PSG à se positionner sur un joueur très apprécié par le Qatar ?

« Je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters avant d’aller à la Coupe d'Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand je reviendrais » a lancé Mohamed Salah, qui ne comprend pas pourquoi un tel traitement lui est réservé depuis quelques semaines. Mohamed Salah à Liverpool, c’est peut-être bientôt terminé . Sur le banc depuis trois matchs consécutifs en Premier League , la star de 33 ans a exprimé son ras-le-bol samedi soir en zone mixte après le match nul contre Leeds (3-3), une rencontre à laquelle Salah n’a pas participé puisqu’il n’est même pas entré.a lancé Mohamed Salah, qui ne comprend pas pourquoi un tel traitement lui est réservé depuis quelques semaines.

Un départ en janvier n’est donc pas à exclure, à moins d’un changement d’entraîneur qui n’est pour l’instant pas d’actualité chez les dirigeants de Liverpool. En cas de transfert en janvier, les clubs susceptibles d’accueillir Mohamed Salah sont nombreux. L’Arabie Saoudite et la Série A suivent de près l’ailier droit des Reds, au même titre… que le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi ne s’en est pas caché au travers de diverses interviews, le Qatar est un grand fan de Salah et par conséquent, une offensive parisienne n’est pas à exclure comme le rapporte Top Mercato

Salah sur le marché, une aubaine pour le PSG

« Il y a aussi l’option PSG. En effet, le club de la capitale a longtemps courtisé l’ancien de Chelsea et était notamment très intéressé l’an dernier, alors que l’Egyptien était en fin de contrat avec Liverpool. Si le champion d’Europe ne semble pas parti pour se renforcer au mois de janvier, il recherchait depuis cet été un ailier droit gaucher pour renforcer son attaque. Salah correspond à ce profil » note le média, pour qui une offensive du Paris Saint-Germain au mois de janvier pour recruter la star de Liverpool aurait du sens. Reste à voir si Luis Enrique sera favorable à un tel mouvement en cours de saison, alors que le coach espagnol s’était opposé à l’arrivée d’un joueur star lors du précédent mercato estival. Au vu de sa situation à Liverpool, Mohamed Salah serait en tout cas certainement très ouvert à l’idée de rejoindre le PSG cet hiver. Les cartes sont à présent dans les mains du board parisien.