Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Le PSG n'est plus un EHPAD !
Le problème de Marseille c est toujours d août a novembre on grandes bouches et après il joue les soumis....Lens PSG...avant Montpellier Monaco Lille. Triste...pourtant un milliardaire américain......j espère pour eux au moins une cup...car 1989 c est long ....championnat 2010....incroyable.........après il y a le trophée des champions ca c est cadeau...
Si il avait pas un salaire monstrueux il serait déjà a L OM avec une triplette aubam, greewood, salah ça serait monstrueux
Et pourtant paris étais intéressé avant qu'il prolonge
Il a 33 ans de naissance, mais pépin musculaire il a que 25 ans, salah il est jamais blessé il a jamais eu de pépin musculaire dans un championnat qui est 4 fois plus rude que notre L1
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
I stand by Mohamed Salah over Arne Slot.