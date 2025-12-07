ICONSPORT_279242_0019

Liverpool : Salah et Van Dijk veulent faire sauter Slot

Premier League07 déc. , 9:20
parCorentin Facy
La crise est bien présente à Liverpool, où le cas Mohamed Salah s’ajoute aux mauvais résultats de l’équipe depuis le début de saison. Mise à l’écart, la star égyptienne est soutenue par le capitaine Virgil van Dijk.
Huitième de Premier League après 15 journées, Liverpool a déjà fait une croix sur le titre de champion d’Angleterre. Irrésistibles en Angleterre la saison dernière, les Reds sont bien plus à la peine pour la deuxième année d’Arne Slot sur les bords de la Mersey. Liverpool n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et la pression sur l’entraîneur néerlandais s’accentue. Il faut dire qu’Arne Slot a tranché dans le vif depuis plusieurs matchs en plaçant systématiquement Mohamed Salah sur le banc.

Une décision qui a provoqué la furie de la star égyptienne. « J’ai l’impression que le club m’a jeté en pâture. Je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters avant d’aller à la Coupe d'Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand je reviendrais » a notamment lancé Mohamed Salah, menaçant clairement de partir de Liverpool au vu de sa situation personnelle. Un énorme coup de gueule qui risque de compliquer la tâche à Arne Slot d’autant que certains poids lourds du vestiaire se sont rangés du côté de Mohamed Salah.
C’est notamment le cas du capitaine Virgil van Dijk, lequel soutient à 100% son coéquipier égyptien selon l’insider James Wathland. « Le capitaine van Dijk et d’autres joueurs clés du vestiaire sont du côté de Salah. Ils veulent le limogeage d’Arne Slot » peut-on lire sur le compte X de l’insider proche de Liverpool. Difficile donc d’affirmer avec certitude que l’entraîneur néerlandais, qui a mené les Reds au titre de champion d’Angleterre la saison dernière, sera toujours en poste après Noël. Une preuve de plus que dans le football, tout va très vite et qu’il est parfois imprudent de se mettre à dos certains monuments du vestiaire comme c’est le cas de Mohamed Salah à Anfield.
