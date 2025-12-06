Accroché par Leeds ce samedi après-midi, Liverpool a encore démarré sans Mohamed Salah, lequel n’entre plus dans les plans d’Arne Slot chez les Reds depuis trois matchs en Premier League.

Remplaçant pour la troisième fois de suite contre Leeds ce samedi en Premier League, Mohamed Salah a assisté au match nul de son équipe depuis le banc. Arne Slot a effectivement pris la décision de ne pas faire entrer sa star égyptienne pour tenter de l’emporter à Elland Road (3-3). Le nouveau statut de la star de 33 ans ne laisse personne indifférent et peut surprendre quand on sait à quel point Mohamed Salah a été déterminant dans l’histoire de Liverpool et pas plus tard que la saison dernière.

Ce troisième match consécutif sur le banc était celui de trop pour l’Egyptien, qui a vidé son sac en zone mixte après le match nul de son équipe et qui n’a pas pris de pincettes pour exprimer son désaccord vis-à-vis des choix effectués par Arne Slot. « C'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m’arrive » s’est d’abord indigné Mohamed Salah avant de poursuivre.

« J’ai tellement fait pour ce club. Je n’ai pas besoin de me battre tous les jours pour ma place car je l’ai méritée. Je ne suis pas plus important que quiconque. Mon avenir ? On verra bien… J'avais de bonnes relations avec le manager. Du jour au lendemain, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quelqu'un ne veut pas de moi dans le club » a pesté Mohamed Salah avec des mots très forts.

Une situation que Liverpool doit énormément regretter alors que le club de la Mersey a préféré prolonger son attaquant jusqu’en 2027 la saison dernière plutôt que de le voir partir libre. Arne Slot doit certainement regretter cette décision car l’entraîneur néerlandais, s’il continue de se passer de Mohamed Salah pour la suite de la saison, va avoir un sacré cas de vestiaire à gérer avec une légende vivante de l’histoire récente de Liverpool.