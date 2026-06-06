Real : Mourinho fait sa liste de courses, il y a deux joueurs du PSG

Le Real Madrid compte bien faire un mercato d'exception pour retrouver le chemin des titres. José Mourinho se voit déjà avec Vitinha ou Joao Neves dans son milieu de terrain.

Futur entraineur du Real Madrid si Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid ce dimanche, José Mourinho sait qu’il a de grandes chances de revenir au Santiago Bernabeu. Un stade qui l’avait sifflé pendant des mois avant son départ, devant le manque de résultats et surtout son attitude jugée irrespectueuse avec les figures du club en 2013. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et le Real Madrid a besoin de grands changements.

Cela passe par l’arrivée du Spécial One, et par de nombreux transferts. Florentino Pérez a promis d’essayer de faire venir Michael Olise, et d’effectuer une offre à 150 millions d’euros pour convaincre le Bayern Munich de l’envoyer en Espagne. Le PSG peut donc souffler, les promesses électorales n’étaient pas dirigées contre ses joueurs. Mais selon Fabrizio Romano, ce répit ne sera que très provisoire.

Le Real Madrid prépare un mercato d'enfer

L’expert du mercato annonce ainsi que José Mourinho rêve de convaincre deux de ses compatriotes de signer au Real cet été. Et il s’agit sans surprise de Joao Neves et Vitinha. Voir le PSG perdre ne serait-ce qu’un de ses deux métronomes du milieu de terrain parait impensable. Mais le Real Madrid a un pouvoir d’attraction qui provoque parfois des décisions inattendues, ce qui inspire de la méfiance à Paris.

Surtout que le Real Madrid compte bien mettre les moyens pour frapper très fort, le club merengue ayant déjà trouvé un accord pour signer Denzel Demfries et Ibrahima Konaté.

Ce n’est pas une question d’argent pour le PSG - Fabrizio Romano

« Mourinho et Pérez les adorent. Mais le Paris Saint-Germain veut garder le même 11 de départ. Il y aura peut-être des départs, mais c’est plus du côté des remplaçants. Tout simplement, ils n’ont aucune intention de vendre ces deux joueurs. Pour le moment, j’ai pu comprendre que la porte était totalement fermée, et que ce n’est pas une question d’argent pour le PSG », a fait savoir Fabrizio Romano sur sa chaine.

Au total, Vitinha et Joao Neves ont coûté 100 millions d’euros au Paris SG pour leur arrivée en provenance du Portugal. Désormais, ils valent chacun 140 millions d’euros…