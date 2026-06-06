ICONSPORT_367383_1089

Real : Mourinho fait sa liste de courses, il y a deux joueurs du PSG

PSG06 juin , 9:40
parGuillaume Conte
0
Le Real Madrid compte bien faire un mercato d'exception pour retrouver le chemin des titres. José Mourinho se voit déjà avec Vitinha ou Joao Neves dans son milieu de terrain.
Futur entraineur du Real Madrid si Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid ce dimanche, José Mourinho sait qu’il a de grandes chances de revenir au Santiago Bernabeu. Un stade qui l’avait sifflé pendant des mois avant son départ, devant le manque de résultats et surtout son attitude jugée irrespectueuse avec les figures du club en 2013. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et le Real Madrid a besoin de grands changements.
Cela passe par l’arrivée du Spécial One, et par de nombreux transferts. Florentino Pérez a promis d’essayer de faire venir Michael Olise, et d’effectuer une offre à 150 millions d’euros pour convaincre le Bayern Munich de l’envoyer en Espagne. Le PSG peut donc souffler, les promesses électorales n’étaient pas dirigées contre ses joueurs. Mais selon Fabrizio Romano, ce répit ne sera que très provisoire.

Le Real Madrid prépare un mercato d'enfer

L’expert du mercato annonce ainsi que José Mourinho rêve de convaincre deux de ses compatriotes de signer au Real cet été. Et il s’agit sans surprise de Joao Neves et Vitinha. Voir le PSG perdre ne serait-ce qu’un de ses deux métronomes du milieu de terrain parait impensable. Mais le Real Madrid a un pouvoir d’attraction qui provoque parfois des décisions inattendues, ce qui inspire de la méfiance à Paris.
Surtout que le Real Madrid compte bien mettre les moyens pour frapper très fort, le club merengue ayant déjà trouvé un accord pour signer Denzel Demfries et Ibrahima Konaté.
Ce n’est pas une question d’argent pour le PSG 
- Fabrizio Romano
« Mourinho et Pérez les adorent. Mais le Paris Saint-Germain veut garder le même 11 de départ. Il y aura peut-être des départs, mais c’est plus du côté des remplaçants. Tout simplement, ils n’ont aucune intention de vendre ces deux joueurs. Pour le moment, j’ai pu comprendre que la porte était totalement fermée, et que ce n’est pas une question d’argent pour le PSG », a fait savoir Fabrizio Romano sur sa chaine.
Au total, Vitinha et Joao Neves ont coûté 100 millions d’euros au Paris SG pour leur arrivée en provenance du Portugal. Désormais, ils valent chacun 140 millions d’euros…
Articles Recommandés
Norvege Haaland
Equipe de France

En attendant les Bleus, la Norvège vit un calvaire

ICONSPORT_366148_0083
OM

OM : Greenwood ou Mbappé, Fenerbahçe va trancher ce week-end

ICONSPORT_362626_0175
OL

L’OL craque sur un milieu marocain qui explose

cdm des clubs hernandez revele pourquoi le psg a perdu iconsport 263659 0022 398347
PSG

PSG : Lucas Hernandez va détester la future recrue

Fil Info

06 juin , 9:20
En attendant les Bleus, la Norvège vit un calvaire
06 juin , 9:00
OM : Greenwood ou Mbappé, Fenerbahçe va trancher ce week-end
06 juin , 8:40
L’OL craque sur un milieu marocain qui explose
06 juin , 8:20
PSG : Lucas Hernandez va détester la future recrue
06 juin , 8:00
UEFA : L'excuse de l'OM pour ne pas se faire virer de l'Europa League
05 juin , 23:00
EdF : Cherki régale, Deschamps lui claque la porte au nez
05 juin , 22:30
Le PSG perd sa pépite à cause de Luis Enrique
05 juin , 22:00
OL : Mangala à Bologne, ça commence très mal
05 juin , 21:30
La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

Derniers commentaires

UEFA : L'excuse de l'OM pour ne pas se faire virer de l'Europa League

Passion, absolument, mais Marseille n'a pas le monopole de la connaissance.

En attendant les Bleus, la Norvège vit un calvaire

Mdr les gars ils sont juste en train de bronzer... Si tu souffres du soleil, tu te mets à l'ombre.

UEFA : L'excuse de l'OM pour ne pas se faire virer de l'Europa League

Pauvre cloche, je suis supporter Lyonnais. Pose-toi la question pourquoi les enfants marseillais achètent des maillots parisiens.

La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

La vérité éclatera le jour où L'OM sera racheté par les Saoudiens ! C'est prévu ! 😂😂

EdF : Le cas Zaïre-Emery commence à agacer

Franchement, nos arrières latéraux titulaires font pas rêver....WZE a droite tous les jours !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading