PSG : Canal+ dément la signature de cet attaquant à 70ME

Parmi les nombreux joueurs dont le nom a circulé du côté du Paris Saint-Germain, il y a celui d'Elie Junior Kroupi, l'avant-centre de Bournemouth. Mais sa venue est totalement démentie par un journaliste de Canal+.

On ne prête qu'aux riches et de ce côté là le PSG est bien armé. Au moment où le dossier Bradley Barcola agite le mercato parisien , et que Gonçalo Ramos a déjà quitté le club de la capitale pour rejoindre l'AC Milan, Luis Enrique doit évidemment chercher des renforts dans le secteur offensif. Plusieurs pistes ont été évoquées, et récemment c'est le nom d'Eli Junior Kroupi, l'ancien joueur formé à Lorient désormais à Bournemouth, qui est revenu sur le devant de la scène. Même si la valeur de ce dernier atteint 70 millions d'euros, cela n'est pas du genre à impressionner les dirigeants parisiens. Cependant, Olivier Tallaron, journaliste de Canal+ et toujours très précis dans ses informations au mercato , a mis un point final à cette rumeur.

Le PSG n'a jamais voulu d'Eli Junior Kroupi

Le PSG n’a aucune intention de recruter Kroupi Junior. Le profil ne correspond pas aux attentes du club. Les rumeurs actuelles sont totalement infondées », a clairement fait savoir le journaliste de Canal+. Cela tombe bien puisque depuis quelques heures, c'est désormais du côté du FC Barcelone que l'on évoque le possible transfert de l'avant-centre de 20 ans, dont il se dit qu' Via son compte X (anciennement Twitter), Olivier Tallaron a en effet balayé cette hypothèse. «», a clairement fait savoir le journaliste de Canal+. Cela tombe bien puisque depuis quelques heures, c'est désormais du côté du FC Barcelone que l'on évoque le possible transfert de l'avant-centre de 20 ans, dont il se dit qu' il pourrait être retenu par Zinedine Zidane lors des premiers matchs que Zizou passera sur le banc de l'équipe de France.

Pour le Paris Saint-Germain, plus qu'Eli Junior Kroupi, on pense actuellement à faire signer Ferran Torres, l'attaquant du Barça et de l'équipe d'Espagne, récemment titré champion du Monde, grâce à son but en finale. Luis Enrique apprécie le profil de son compatriote et cela pourrait être la première signature spectaculaire du PSG lors de ce mercato.